Конкурс для внимательных от Bitcoin-Quest и КурсЕксперт

Отправлено Сегодня, 05:01

Биткойн Квест это головоломка, решив которую вы получаете биткойны

Сайт проведения конкурса: http://en.bitcoin-quest.com/ (en — именно русская версия, если Firefox открывает англ. то зайдите с Chromium/Vivaldi и т.п.)

С помощью подсказок в картине нужно отыскать цепь из 12 английских слов, дающих доступ к биткойнам в кошельке Electrum. Чтобы забрать выигрыш, монеты нужно перевести на свой биткойн адрес.

В день старта квеста (26 апреля), опубликуется картина с вписанными в нее словами. Увеличивая ее, вы сможете отыскать зашифрованные «сид» фразы.

Что такое сид фраза? Это последовательность из 12 слов, которую очень многие кошельки используют для генерации своих ключей. Если у вас имеется «сид» фраза, то вы получаете полный контроль над кошельком, и его балансом в Биткойнах. Слова из «сид» фраз будут спрятаны в картине. Найдите слова, составьте сид фразы, проверьте правильность их ввода в приложение кошелек, и биткойны ваши. Затем, быстро переведите монеты на ваш личный биткойн адрес.

Следующий квест стартует в конце апреля. Генеральным спонсором квеста выступает « Курс Експерт » — анализатор обменников:

Именно благодаря порталу КурсЕксперт в фонд первого квеста поступило 500 USD, что позволит мне разыграть среди всех желающих 10 призов по 50 USD в каждом! Подписывайтесь на обновления чтобы не пропустить рассылку с датой и временем начала квеста!

Для участия смотрите инструкцию на: http://en.bitcoin-quest.com/

Призы

Количество и размер призов зависит от фонда квеста. Каждый желающий может стать спонсором, и будет упомянут в квестовой картине и на сайте проекта. Обсудить подробнее условия можно по электронной почте (внизу сайта).

Кроме того, продается картина с аукциона. В случае продажи, 50% суммы идет в призовой фонд.