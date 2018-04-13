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Конкурс для внимательных от Bitcoin-Quest и КурсЕксперт

Автор темы Romanhik, Сегодня, 05:01

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#1 Romanhik

Romanhik

    Коммерсант

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Обычный

Отправлено Сегодня, 05:01

 
Биткойн Квест это головоломка, решив которую вы получаете биткойны
 
Сайт проведения конкурса: http://en.bitcoin-quest.com/ (en — именно русская версия, если Firefox открывает англ. то зайдите с Chromium/Vivaldi и т.п.)
 
BitcoinQuestd3379.jpg
 
С помощью подсказок в картине нужно отыскать цепь из 12 английских слов, дающих доступ к биткойнам в кошельке Electrum. Чтобы забрать выигрыш, монеты нужно перевести на свой биткойн адрес.
 
В день старта квеста (26 апреля), опубликуется картина с вписанными в нее словами. Увеличивая ее, вы сможете отыскать зашифрованные «сид» фразы.
 
Что такое сид фраза? Это последовательность из 12 слов, которую очень многие кошельки используют для генерации своих ключей. Если у вас имеется «сид» фраза, то вы получаете полный контроль над кошельком, и его балансом в Биткойнах. Слова из «сид» фраз будут спрятаны в картине. Найдите слова, составьте сид фразы, проверьте правильность их ввода в приложение кошелек, и биткойны ваши. Затем, быстро переведите монеты на ваш личный биткойн адрес.
 
Следующий квест стартует в конце апреля. Генеральным спонсором квеста выступает «Курс Експерт» — анализатор обменников:
 
Kurs_Expert_sponsor-image.png
 
Именно благодаря порталу КурсЕксперт в фонд первого квеста поступило 500 USD, что позволит мне разыграть среди всех желающих 10 призов по 50 USD в каждом! Подписывайтесь на обновления чтобы не пропустить рассылку с датой и временем начала квеста!
Для участия смотрите инструкцию на:  http://en.bitcoin-quest.com/
 
Призы
Количество и размер призов зависит от фонда квеста. Каждый желающий может стать спонсором, и будет упомянут в квестовой картине и на сайте проекта. Обсудить подробнее условия можно по электронной почте (внизу сайта).
 
Кроме того, продается картина с аукциона. В случае продажи, 50% суммы идет в призовой фонд.

 


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