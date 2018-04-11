Qmobi – продаем/покупаем китайский трафик

Отправлено Сегодня, 10:05

Команда Qmobi рада приветствовать тебя! Наша компания работает в сфере digital - маркетинга с 2014 года. Сейчас мы активно развиваем сотрудничество с Китаем и готовы предложить тебе качественный web-трафик по модели CPM с GEO Китай, Тайвань, Сингапур, Гонконг.

Мы закупаем трафик напрямую у паблишеров без посредников и используем для контроля качества анти-фрод систему Forensiq.

А если у тебя есть прямой китайский трафик и ты готов его продать – обязательно свяжись с нами и мы купим его на выгодных условиях!

Контакты:

Никита nsh@qmobi.com

Сайт http://qmobi.com