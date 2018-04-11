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Qmobi – продаем/покупаем китайский трафик

Автор темы Qmobi, Сегодня, 10:05

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#1 Qmobi

Qmobi

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    Санкт-Петербург
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Отправлено Сегодня, 10:05

Команда Qmobi рада приветствовать тебя! Наша компания работает в сфере digital - маркетинга с 2014 года. Сейчас мы активно развиваем сотрудничество с Китаем и готовы предложить тебе качественный web-трафик по модели CPM с GEO Китай, Тайвань, Сингапур, Гонконг.

 

Мы закупаем трафик напрямую у паблишеров без посредников и используем для контроля качества анти-фрод систему Forensiq.

 

А если у тебя есть прямой китайский трафик и ты готов его продать – обязательно свяжись с нами и мы купим его на выгодных условиях!

 

Контакты:

Никита nsh@qmobi.com

Сайт http://qmobi.com

 

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