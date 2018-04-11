CPA-PRIVATE.BIZ - премиальная товарная программа. Только ТОП ставки!

Здравствуйте, уважаемые арбитражники и гости форума info-forum.ru!
В связи с новым этапом развития нашей ПП и активным поиском новых вебмастеров, представляем Вам партнерскую программу CPA PRIVATE. Перечень наших преимуществ обновился и позволяет вебмастерам моментально быстро присоединиться к системе и зарабатывать на повышенных ставках к нашим офферам.
Кто мы и в чем наши преимущества?
CPA PRIVATE - товарная CPA-сеть и рекламодатель в одном лице. Работаем более 3 лет как СРА-сеть, привлекая трафик на свои товары и уже более 6 лет как прямые рекламодатели. Цель нашей компании - заработок на продаже качественного товара, а не на разнице ставок, как у большинства партнерских сетей. Таким образом нам удается давать одни их самых высоких ставок на рынке СРА-программ. По регламенту компании, комиссию СРА-сети забирает наш партнер. А отсутствие лишнего звена посредника в виде СРА-сети, позволяет работать с партнерами гораздо быстрее и доходнее.
Наша команда профессионалов обеспечивает высокий сервис на всех этапах работы.
- Оперативная и дружелюбная поддержка 24/7: мы ответим на все интересующие Вас вопросы
- Обеспечиваем креативами! Вы можете найти их в личном кабинете, либо заказать у наших специалистов отдела разработки.
- Выплаты 2 раза в неделю и чаще (минимальная сумма для выплат - 1000 рублей).
- Продвинутая статистика с широкими возможностями отслеживания. (также предоставляем аналитику со сторонних ресурсов по запросу);
- Postback, A/B test, метрика, возможность изменения ленда без замены ссылки, редактирование sub id у существующих ссылок, связка, iframe и другие.
Но больше всего мы хотим обратить Ваше внимание на ряд особенностей, которые отличают нас от других сетей и делают Вашу работу с нами приятнее и продуктивнее.
Среди них:
- Одни из самых высоких ставок на рынке. Без шуток. Найдешь выше - перебьем!
- Есть трафик на отсутствующий у нас товарный оффер? Сделаем все возможное, чтобы запустить и обеспечить Вас достойными отчислениями!
- Собственный колл-центр обеспечивает качественный прозвон заявок в течение первых 5 минут после ее поступления. Все операторы проходят обучение, мотивированы, и поэтому мы имеем высокий процент одобрения заявок и маленький процент отмен.
- Серьезным партнерам — серьезные условия. Мы с радостью предложим Вам топовые условия по любым интересующим офферам, просто напишите в тикет или персональному менеджеру.
- Реферальные отчисления 5% от оборота Ваших партнеров без активного трафика.
- Cистема "антислив" - это личное бесплатное смс-оповещение при остановке оффера.
- Private cashback на остаток по счету - это приятный бонус для наших партнеров, который позволяет получить Вам ежемесячный бонус до 5% на минимальный остаток по Вашему кошельку.
Все представленные офферы - наши, поэтому мы действительно даем одни из самых высоких отчислений на рынке. В связи с этим, закупается исключительно качественный товар, ведь наша компания отвечает своей репутацией перед покупателями, и поэтому никто не испортит Ваш источник трафика.
Мы не зарабатываем на Вас, используя разницу ставок рекламодатель - Вебмастер, мы зарабатываем вместе с Вами на продаже только качественного товара.
Наша философия - сделать Вашу рекламную кампанию успешной и обменяться с Вами опытом. Мы обращаемся с веб-мастерами, как с нашими партнерами, и мы делаем все, чтобы Вы почувствовали себя частью нашей команды.
Для постоянных партнеров индивидуальные условия сотрудничества. Также возможно предоставление оборотных средств под Ваш трафик.
Регистрируйтесь прямо сейчас и самостоятельно ощутите все плюсы работы с нами.
Есть замечания или предложения? Свяжитесь с нами!
Наши контакты
VK: https://vk.com/cpa_private
E-mail:
administration@cpa-private.biz
Skype: cpa-privat_support
С уважением, команда cpa-private.biz.