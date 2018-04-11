CPA-PRIVATE.BIZ - премиальная товарная программа. Только ТОП ставки!

Отправлено Сегодня, 09:48

Здравствуйте, уважаемые арбитражники и гости форума info-forum.ru!

В связи с новым этапом развития нашей ПП и активным поиском новых вебмастеров, представляем Вам партнерскую программу CPA PRIVATE. Перечень наших преимуществ обновился и позволяет вебмастерам моментально быстро присоединиться к системе и зарабатывать на повышенных ставках к нашим офферам.

Кто мы и в чем наши преимущества?

CPA PRIVATE - товарная CPA-сеть и рекламодатель в одном лице. Работаем более 3 лет как СРА-сеть, привлекая трафик на свои товары и уже более 6 лет как прямые рекламодатели. Цель нашей компании - заработок на продаже качественного товара, а не на разнице ставок, как у большинства партнерских сетей. Таким образом нам удается давать одни их самых высоких ставок на рынке СРА-программ. По регламенту компании, комиссию СРА-сети забирает наш партнер. А отсутствие лишнего звена посредника в виде СРА-сети, позволяет работать с партнерами гораздо быстрее и доходнее.

Наша команда профессионалов обеспечивает высокий сервис на всех этапах работы.

Оперативная и дружелюбная поддержка 24/7 : мы ответим на все интересующие Вас вопросы

: мы ответим на все интересующие Вас вопросы Обеспечиваем креативами! Вы можете найти их в личном кабинете, либо заказать у наших специалистов отдела разработки.

Выплаты 2 раза в неделю и чаще (минимальная сумма для выплат - 1000 рублей).

и чаще (минимальная сумма для выплат - 1000 рублей). Продвинутая статистика с широкими возможностями отслеживания. (также предоставляем аналитику со сторонних ресурсов по запросу);

с широкими возможностями отслеживания. (также предоставляем аналитику со сторонних ресурсов по запросу); Postback, A/B test, метрика, возможность изменения ленда без замены ссылки, редактирование sub id у существующих ссылок, связка, iframe и другие.

Но больше всего мы хотим обратить Ваше внимание на ряд особенностей, которые отличают нас от других сетей и делают Вашу работу с нами приятнее и продуктивнее.

Среди них:

Одни из самых высоких ставок на рынке . Без шуток. Найдешь выше - перебьем!

. Без шуток. Найдешь выше - перебьем! Есть трафик на отсутствующий у нас товарный оффер? Сделаем все возможное, чтобы запустить и обеспечить Вас достойными отчислениями!

Собственный колл-центр обеспечивает качественный прозвон заявок в течение первых 5 минут после ее поступления. Все операторы проходят обучение, мотивированы, и поэтому мы имеем высокий процент одобрения заявок и маленький процент отмен.

обеспечивает качественный прозвон заявок в течение первых 5 минут после ее поступления. Все операторы проходят обучение, мотивированы, и поэтому мы имеем высокий процент одобрения заявок и маленький процент отмен. Серьезным партнерам — серьезные условия. Мы с радостью предложим Вам топовые условия по любым интересующим офферам, просто напишите в тикет или персональному менеджеру.

Реферальные отчисления 5% от оборота Ваших партнеров без активного трафика.

Cистема "антислив" - это личное бесплатное смс-оповещение при остановке оффера.

- это личное бесплатное смс-оповещение при остановке оффера. Private cashback на остаток по счету - это приятный бонус для наших партнеров, который позволяет получить Вам ежемесячный бонус до 5% на минимальный остаток по Вашему кошельку.

Все представленные офферы - наши, поэтому мы действительно даем одни из самых высоких отчислений на рынке. В связи с этим, закупается исключительно качественный товар, ведь наша компания отвечает своей репутацией перед покупателями, и поэтому никто не испортит Ваш источник трафика.

Мы не зарабатываем на Вас, используя разницу ставок рекламодатель - Вебмастер, мы зарабатываем вместе с Вами на продаже только качественного товара.

Наша философия - сделать Вашу рекламную кампанию успешной и обменяться с Вами опытом. Мы обращаемся с веб-мастерами, как с нашими партнерами, и мы делаем все, чтобы Вы почувствовали себя частью нашей команды.

Для постоянных партнеров индивидуальные условия сотрудничества. Также возможно предоставление оборотных средств под Ваш трафик.

Регистрируйтесь прямо сейчас и самостоятельно ощутите все плюсы работы с нами.

Есть замечания или предложения? Свяжитесь с нами!

Наши контакты

VK: https://vk.com/cpa_private

E-mail:

support@cpa-private.biz

administration@cpa-private.biz

web@cpa-private.biz

Skype: cpa-privat_support

С уважением, команда cpa-private.biz.