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Отзыв на обменник chmoney.ru. Кидалы и мошенники не возвращают деньги.

Автор темы seocool, Сегодня, 17:20

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#1 seocool

seocool

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Отправлено Сегодня, 17:20


Докатились до мошенничества и chmoney.ru

Я несколько раз совершал обмен на сайте http://chmoney.ru (кидалы) с R318831232xxx (BL 755 аттестат продавца)  на  41001342883xxx  (идентифицированный)

На последнем обмене (скрин https://yadi.sk/i/fEL98aaM3U2uQK ) мои яндекс деньги забанили - причина странные переводы с разных кошельков
Было более десятка переводов с разных кошельков после последнего обмена на 50000, в основном на сумму 2985 руб каждый. В процессе ловины этих этих переводов (с непонятным назанчением платежа) мой кошелек Яндекс.Деньги забанили.
У нормальных обменников, сумма обмена приходит с одного кошелька, у вас с разных. Деньги нелегальные?
Я долго пытался разблокировать, не получается, не идут навстречу Яндекс.Деньги. Во всем виноваты мошенники из chmoney.ru

2 перевода зависли и ушли им обратно 29 марта, скрин прилагается   https://yadi.sk/i/9gSAtVyN3Tvy6r
Прошу вернуть 2985 + 14925  = 17910 руб - которые вернулись обратно! Получить я их не смог, так как из-за них забанили мой кошелек Яндекс.Денег.
 С 30 марта я пытаюсь до них достучаться, не хотят они переводить!

В тикетах игнорируют, говорят что https://yadi.sk/i/9gSAtVyN3Tvy6r данные кошельки были взяты в аренду и сейчас к ним доступа нет. Что за способ отмыва?
Требую вернуть оставшуюся часть денег которую не смогу получить и выплатить компенсацию за блокировку ЯНдекс.Денег

Сайты мошенников, кидал:
monitorwm.ru  - их мониторинг
chmoney.ru  - сам обменник
ksc39.ru
ifksc.ru
Перевод был на R866377489015
Wmid: 604569146183 http://passport.webm...d=604569146183  (мошенники, кидалы)
Второй     WMID 766113375362   https://passport.web...id=766113375362

Кейворды:  chmoney.ru кидалы отзывы мошенники monitorwm.ru кинули отзыв www.chmoney.ru кидок  www.monitorwm.ru кидала мошенник
 

 


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