Отзыв на обменник chmoney.ru. Кидалы и мошенники не возвращают деньги.

Отправлено Сегодня, 17:20



Докатились до мошенничества и chmoney.ru



Я несколько раз совершал обмен на сайте http://chmoney.ru (кидалы) с R318831232xxx (BL 755 аттестат продавца) на 41001342883xxx (идентифицированный)



На последнем обмене (скрин https://yadi.sk/i/fEL98aaM3U2uQK ) мои яндекс деньги забанили - причина странные переводы с разных кошельков

Было более десятка переводов с разных кошельков после последнего обмена на 50000, в основном на сумму 2985 руб каждый. В процессе ловины этих этих переводов (с непонятным назанчением платежа) мой кошелек Яндекс.Деньги забанили.

У нормальных обменников, сумма обмена приходит с одного кошелька, у вас с разных. Деньги нелегальные?

Я долго пытался разблокировать, не получается, не идут навстречу Яндекс.Деньги. Во всем виноваты мошенники из chmoney.ru



2 перевода зависли и ушли им обратно 29 марта, скрин прилагается https://yadi.sk/i/9gSAtVyN3Tvy6r

Прошу вернуть 2985 + 14925 = 17910 руб - которые вернулись обратно! Получить я их не смог, так как из-за них забанили мой кошелек Яндекс.Денег.

С 30 марта я пытаюсь до них достучаться, не хотят они переводить!



В тикетах игнорируют, говорят что https://yadi.sk/i/9gSAtVyN3Tvy6r данные кошельки были взяты в аренду и сейчас к ним доступа нет. Что за способ отмыва?

Требую вернуть оставшуюся часть денег которую не смогу получить и выплатить компенсацию за блокировку ЯНдекс.Денег



Сайты мошенников, кидал:

monitorwm.ru - их мониторинг

chmoney.ru - сам обменник

ksc39.ru

ifksc.ru

Перевод был на R866377489015

Wmid: 604569146183 http://passport.webm...d=604569146183 (мошенники, кидалы)

Второй WMID 766113375362 https://passport.web...id=766113375362



Кейворды: chmoney.ru кидалы отзывы мошенники monitorwm.ru кинули отзыв www.chmoney.ru кидок www.monitorwm.ru кидала мошенник

