Тексты, которые приводят новых заказчиков

Отправлено Сегодня, 09:06

Вам нужны такие тексты?



Тогда давайте знакомиться



Меня зовут Яна.



Коротко обо мне:

• Живу в Испании

• Филолог по образованию.

• Профессиональный копирайтер с опытом работы более 8 лет.

• Портфолио

• Более 120 отзывов от заказчиков

• Сайт



Специализируюсь на продающих текстах для лендингов, КП, презентаций, рассылок, буклетов, листовок и пр.



Ваши тексты:



✓ Будут написаны на языке Вашей целевой аудитории.

✓ Дадут ответы на все вопросы, возникающие у потенциального клиента.

✓ Покажут, что вы – надежный партнер, ориентированный на потребности и ожидания клиентов.

✓ Отметят не только преимущества, но и уникальные отличия вашего продукта.

✓ Не просто «расскажут» о достоинствах сотрудничества, но и наглядно продемонстрируют их.

✓ Не будут содержать «воду» и другую ненужную информацию.

✓ Помогут потенциальному заказчику принять решение о приобретении ваших услуг.



Хотите, чтобы все было именно так?



Тогда просто свяжитесь со мной



Ориентировочная стоимость работы:



- текст для лендинга + графический прототип (Balsamiq Mockups) — от 6000 рублей (возможно создание страницы «под ключ» на Тильде);

- тексты для презентации — от 6000 рублей (возможно выполнение «под ключ»);

- текст для рассылок (цепочки писем по Ушанову, welcome-серии, цепочки запуска, одиночные, продающие, «сериальные» по Шаперону, акционные и пр. ) — 1500 рублей за письмо;

- текст для евробуклета — 3000 рублей;

- другие тексты (новости, пресс-релизы, соц.сети и пр.) — от 700 р/1000 зн.

Для всех видов текстов заполнение брифа обязательно.



Остались вопросы или уже готовы сделать заказ?

Со мной всегда можно связаться:



Email: yana.yanavskaya@gmail.com

SKYPE: yana.yanavskaya

Telegram:@YanaYanavskaya



страница на FB: https://www.facebook...anaYanavskaya/

Страница VK:https://vk.com/id188299561

Буду рада сотрудничеству



С уважением,

Яна







