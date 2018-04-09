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Тексты, которые приводят новых заказчиков

Автор темы Яна Янавская, Сегодня, 09:06

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#1 Яна Янавская

Яна Янавская

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Испания, Торревьеха
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 09:06

Вам нужны такие тексты?

Тогда давайте знакомиться :)

Меня зовут Яна.

Коротко обо мне:
• Живу в Испании
• Филолог по образованию.
 • Профессиональный копирайтер с опытом работы более 8 лет.
 • Портфолио
 • Более 120 отзывов от заказчиков
  •   Сайт

Специализируюсь на продающих текстах для лендингов, КП, презентаций, рассылок, буклетов, листовок и пр.

Ваши тексты:

 ✓ Будут написаны на языке Вашей целевой аудитории.
 ✓ Дадут ответы на все вопросы, возникающие у потенциального клиента.
 ✓ Покажут, что вы – надежный партнер, ориентированный на потребности и ожидания клиентов.
 ✓ Отметят не только преимущества, но и уникальные отличия вашего продукта.
 ✓ Не просто «расскажут» о достоинствах сотрудничества, но и наглядно продемонстрируют их.
 ✓ Не будут содержать «воду» и другую ненужную информацию.
 ✓ Помогут потенциальному заказчику принять решение о приобретении ваших услуг.

Хотите, чтобы все было именно так?

Тогда просто свяжитесь со мной :)

Ориентировочная стоимость работы:

 - текст для лендинга + графический прототип (Balsamiq Mockups) — от 6000 рублей (возможно создание страницы «под ключ» на Тильде);
 - тексты для презентации — от 6000 рублей (возможно выполнение «под ключ»);
 - текст для рассылок (цепочки писем по Ушанову, welcome-серии, цепочки запуска, одиночные, продающие, «сериальные» по Шаперону, акционные  и пр. ) —  1500 рублей за письмо;
 - текст для евробуклета — 3000 рублей;
 - другие тексты (новости, пресс-релизы, соц.сети и пр.) — от 700 р/1000 зн.

 

Для всех видов текстов заполнение брифа обязательно.

Остались вопросы или уже готовы сделать заказ?

Со мной всегда можно связаться:

 Email: yana.yanavskaya@gmail.com
SKYPE: yana.yanavskaya
Telegram:@YanaYanavskaya

страница на FB:  https://www.facebook...anaYanavskaya/ 
Страница VK:https://vk.com/id188299561

Буду рада сотрудничеству  :)

С уважением,
Яна
 


 


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