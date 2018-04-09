Тексты, которые приводят новых заказчиков

Вам нужны такие тексты?
Тогда давайте знакомиться
Меня зовут Яна.
Коротко обо мне:
• Живу в Испании
• Филолог по образованию.
• Профессиональный копирайтер с опытом работы более 8 лет.
• Портфолио
• Более 120 отзывов от заказчиков
• Сайт
Специализируюсь на продающих текстах для лендингов, КП, презентаций, рассылок, буклетов, листовок и пр.
Ваши тексты:
✓ Будут написаны на языке Вашей целевой аудитории.
✓ Дадут ответы на все вопросы, возникающие у потенциального клиента.
✓ Покажут, что вы – надежный партнер, ориентированный на потребности и ожидания клиентов.
✓ Отметят не только преимущества, но и уникальные отличия вашего продукта.
✓ Не просто «расскажут» о достоинствах сотрудничества, но и наглядно продемонстрируют их.
✓ Не будут содержать «воду» и другую ненужную информацию.
✓ Помогут потенциальному заказчику принять решение о приобретении ваших услуг.
Хотите, чтобы все было именно так?
Тогда просто свяжитесь со мной
Ориентировочная стоимость работы:
- текст для лендинга + графический прототип (Balsamiq Mockups) — от 6000 рублей (возможно создание страницы «под ключ» на Тильде);
- тексты для презентации — от 6000 рублей (возможно выполнение «под ключ»);
- текст для рассылок (цепочки писем по Ушанову, welcome-серии, цепочки запуска, одиночные, продающие, «сериальные» по Шаперону, акционные и пр. ) — 1500 рублей за письмо;
- текст для евробуклета — 3000 рублей;
- другие тексты (новости, пресс-релизы, соц.сети и пр.) — от 700 р/1000 зн.
Для всех видов текстов заполнение брифа обязательно.
Остались вопросы или уже готовы сделать заказ?
Со мной всегда можно связаться:
Email: yana.yanavskaya@gmail.com
SKYPE: yana.yanavskaya
Telegram:@YanaYanavskaya
страница на FB: https://www.facebook...anaYanavskaya/
Страница VK:https://vk.com/id188299561
Буду рада сотрудничеству
С уважением,
Яна