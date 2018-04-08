Cyberguerrilla Добыча Крипто Артефактов выход в сеть TELECOMIX

Отправлено Сегодня, 07:05

Дорогие участники данного проекта !!



Представляю всем новый форум, по добыче крипто артефактов.



Выход в приватную сеть Telecomix. По добыче приватной информации.

Настраиваем выход в данную сеть.

Проводим обучение. Ведем набор единомышленников.

Для работы в данной сфере.

Доход в нашей команде вы будите иметь стабильный.

Все подробности на сайте.





Наши контакты для связи Ricochet:

Наш ID в Ricochet: ricochet:g76baver2scisg5z

Официальный сайт Мессенджера Ricochet







Прошу если что то нарушили. Или не в том разделе тему оформили.

Просим не удаляйте. А просто перенесите в подходящий раздел.

Спасибо за внимание. И надеемся на долгосрочное сотрудничество.