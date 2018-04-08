Cyberguerrilla Добыча Крипто Артефактов выход в сеть TELECOMIX

Дорогие участники данного проекта !!
Представляю всем новый форум, по добыче крипто артефактов.
Выход в приватную сеть Telecomix. По добыче приватной информации.
Настраиваем выход в данную сеть.
Проводим обучение. Ведем набор единомышленников.
Для работы в данной сфере.
Доход в нашей команде вы будите иметь стабильный.
Все подробности на сайте.
Наши контакты для связи Ricochet:
Наш ID в Ricochet: ricochet:g76baver2scisg5z
Официальный сайт Мессенджера Ricochet
Прошу если что то нарушили. Или не в том разделе тему оформили.
Просим не удаляйте. А просто перенесите в подходящий раздел.
Спасибо за внимание. И надеемся на долгосрочное сотрудничество.