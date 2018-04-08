Инвестиции в цифровую экономику!

Отправлено Сегодня, 05:13

Что бы описать то что я хочу предложить вам для изучения, придется здесь написать "докторскую диссертацию по экономике" (в кавычках), ну и понять это сразу так просто не получится, не уверен что найду здесь компетентных спецов в этом деле, но готов поделится по настоящему перспективной информацией так сказать мотайте на ус, да и для общего развития полезно! То что может ждать нас всех в будущем, для начала рекомендую посмотреть это интервью с президентом :

ИДЕЯ

Мир стремительно развивается, смена поколений технологий стала перманентным процессом, информационное пространство расширяется со скоростью, превышающей возможности аналитических инструментов. Эти тенденции приводят к снижению стабильности финансовых систем и, как следствие, к снижению надежности привычных финансовых инструментов, которые использовались для сохранения сбережений и долговременных инвестиций. Те же тенденции приводят к повышению сложности и стоимости привлечения инвестиций для бизнеса, так как традиционное привлечение инвестиций требует прохождение сложных и длительных (с целью понизить риски) процедур доказательства состоятельности бизнеса и его проектов.

Общество и рынок в ответ на эти вызовы создали множество краудфандинговых платформ, но их очень быстро постигла участь традиционных инвестиционных институтов. Они либо прогорели, либо превратились в пирамиды, либо были настолько зарегулированы, что потеряли смысл. Причиной послужили те же проблемы доказательства состоятельности бизнеса и его проектов в современных информационных условиях.

БЛОКЧЕЙН

Для исправления ситуации были использованы технологии Блокчейн[i]. Криптовалюты на данный момент вполне убедительно показали возможность реализации финансовых систем на базе децентрализованных реестров. Более того, уже выработано несколько различных методов формирования консенсуса, такие как POW, POS, DPOS и другие. И эти методы продолжают совершенствоваться, повышая надежность и устойчивость децентрализованных систем.

Казалось, что решение найдено. Было проведено и сейчас проводятся множество ICO (Initial Coin Offering). Но на сегодняшний день мы знаем много случаев мошенничества и жесткой реакции регуляторов на проведенные ICO. И тенденции показывают, что большинство идет тем же путем, который погубил краудфандинговые платформы первого поколения.

Большинство решений на рынке пытаются предоставить услугу инвестирования с опорой на существующую инфраструктуру авторизации пользователей и защиту их от мошенничества. Чаще всего эти решения вступают в противоречие с законами какой-либо юрисдикции и, вместо того чтобы предложить легализацию инвестиционной деятельности, предлагают сменить юрисдикцию. Другими словами, ни одно из существующих решений не проектировалось как комплексный продукт, перед которым стоит задача не только обеспечить реализацию концепции демократического инвестирования, а обеспечить и создание инфраструктурных компонентов (не только цифровых, а коммерческих, социальных, регуляторных), которые обеспечат прозрачность, правовой статус и защиту инвестиционной деятельности.

ЧТО РЕШАЕТ СИСТЕМА BITBON

Система Bitbon[i] предлагает комплексное решение проблем инвестирования и привлечения инвестирования за счет следующих свойств:

Абсолютная прозрачность за счет использования технологии Блокчейн.

Полная легальность и персональная ответственность, которые достигаются путем:

полной регистрации всех Пользователей, с обязательной верификацией документов, удостоверяющих личность,

персонального рейтинга доверия для каждого Пользователя;

Bitup-Агентств[i] в каждой юрисдикции, защищающих интересы Пользователей правовой природы Bitbon.

Децентрализация и высокая устойчивость Системы обеспечивается следующими мерами:

социальное управление Системой Bitbon, ноды Системы распределяются между Пользователями и Участниками Системы Bitbon[i].

Предполагается развертывание нескольких сотен тысяч нод,открытость для государства и регуляторов;

система вознаграждения Пользователей Системы Bitbon[i] за предоставление собственных ресурсов для обеспечения функционирования Системы.

Высокий уровень защиты за счет:

использование технологии Блокчейн;

хранение всех инвестиционных документов в открытом виде в Блокчейне (в том числе результаты аудитов проекта);

каждый Пользователь имеет доступ ко всем документам инвестпроекта и рейтингу всех его Участников;

наличие гарантов в лице Bitup-Агентств:

прошедших сертификацию;

с собственным рейтингом доверия, который зависит от успешности представляемых ими проектов;

вносящих страховое обеспечение;

хранение в Блокчейне приватных данных с высоким уровнем надежности;

возможность восстановления доступа Пользователя к Системе Bitbon (потеря паролей, решение вопросов наследования и прочее) решение спорных вопросов между Участниками Системы Bitbon.

УМНОЕ СООБЩЕСТВО

Одним из факторов создания Системы Bitbon является стремление сформировать Умное сообщество инвесторов (Контрибьюторов[i]) и Операторов Системы Bitbon[i]. Таким образом, будет создана среда для самоорганизации Умного сообщества, целью которого будет достижение лучшего использования ресурсов и сотрудничество без центральной власти.

В область компетенции Умного сообщества Системы Bitbon входит:

Определение стратегии развития Системы Bitbon.

Введение новых и изменение существующих правил взаимодействия Участников Системы Bitbon с целью их усовершенствования.

Разрешение спорных ситуаций между Участниками Системы Bitbon.

Финансирование важных для сообщества проектов.

Принятие решений в форс-мажорных ситуациях для оптимизации процессов в Системе Bitbon.

ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ BITBON

Криптоценность Bitbon — целостная система свойств, определяющая по своей сути уникальность финансового инструмента, который является совершенной мерой стоимости и позволяет определить стоимость любого имущества, включает в себя свойства и выполняет все функции криптоактива, несет в себе организующий процесс, так как является ключевым компонентом Системы Bitbon, что позволяет каждому ее Участнику выгодно и безопасно осуществлять свое право владеть и распоряжаться такой ценностью, в основу которой заложен абсолютный потенциал развития глобальной социальной значимости во всех сферах общественной жизни.

Контрибьютинг — это вид деятельности Пользователя Системы Bitbon, направленный на получение дополнительного дохода от участия в реализации выбранного бизнес-проекта по условиям и правилам Публичного контракта Bitbon[i] данного проекта.

Формирование индексов (групп Активов[i]) и инвестирование в них, что обеспечит возможность инвесторам (Контрибьюторам) долговременно получать стабильную прибыль, а управляющим компаниям зарабатывать на управлении Активами.

Децентрализованная биржа, позволяющая обменивать любые криптоактивы в Системе Bitbon как механизм определения их справедливой стоимости.

Использование Bitbon для оплаты товаров и услуг как отдельными платежами, так и по подписке.

Прогрессивные механизмы проведения аукционов и тендеров, управляемые Умными контрактами.

Возможность для Пользователей запускать на своих вычислительных мощностях узлы сети, обеспечивая масштабирование и высокую надежность работы всей Системы, и получать за это вознаграждение.

Система рейтингов как для всех Участников Системы Bitbon, так и для узлов сети.

Единая дисконтная система.

Возможность определить правила процессинга Bitbon до возникновения события с ограничением области применения Bitbon.

Под итожу: Глобальные перспективы

Базовые этапы глобальной маркетинговой стратегии, заложенные в Систему Bitbon, определяют колоссальный технологический и социальный потенциал, тем самым предоставляя компании Simcord уверенность в реализации поставленных задач, среди которых можно выделить следующие:

Самоорганизация Умного сообщества, целью которого будет достижение лучшего использования ресурсов.

Прогрессивные инструменты и механизмы, обеспечивающие абсолютную прозрачность процессов в Системе Bitbon.

Бесперебойное распределенное высоконадежное хранилище приватной и публичной информации.

Интеграция торговых сетей в Систему Bitbon и создание единой глобальной системы покупки и продажи товаров и услуг на базе Блокчейна Simcord.

Запуск на базе мобильного приложения Bitbon Space глобальной дисконтной системы, объединяющей разные сферы бизнеса в одну общую систему накопительных скидок и бонусов.

Запуск социальных накопительных программ с целью обеспечения достойного уровня жизни с гарантированным доходом.

Запуск на базе мобильного приложения Bitbon Space безопасного мессенджера с возможностями обмена сообщениями с элементами социальной сети.

Развитие инфраструктуры за счет экспансии Системы Bitbon во все отрасли экономики.

На сегодняшний день развитие Системы Bitbon имеет исключительную интенсивность и нарастающий характер, что обусловлено поддержкой во многих странах мира на разных континентах. К Системе Bitbon присоединяются все больше единомышленников — людей, которые осознают реальные преимущества решений компании Simcord, реализованные на базе технологии Блокчейн и возможностей Системы Bitbon. Полный текст статьи читайте на сайте: https://www.bitbon.s...-sistemy-bitbon

По сути это и есть информационно-цифровая платформа! А теперь вопрос комментаторам! Инвестировали бы вы зная что актив битбон вырастет в цене как это было например с биткоином? Чтобы ответить на этот вопрос нужно взглянуть на это видео:

Сообщение отредактировал RUS9: Сегодня, 05:15