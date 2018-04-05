Предлагаю пакет ботов "Турбо прогрев" для "белых" рассылок

Отправлено Сегодня, 12:11

Предлагаю пакет ботов "Турбо прогрев" для профессиональной работы с фермой своих серверов (Zennoposter):

1. Прогреватор Post\Get (Mail ru)

- чтение письма во входящих;

- чтение письма в папке "Спам" с перемещением во "Входящие";

- быстрая скорость работы;

- антибан-модуль для предотвращения массовых банов аккаунтов.

2. Postmaster-контроль Post\Get (Mail ru)

- контроль сервера по "желтой" в процентном соотношении;

- контроль сервера по "красной" в количественном измерении;

- авто-пауза для PMTA;

- опционально оповещение в Telegram.

Например, указываем для каждого домена процент "Вероятно спам" и

количество писем "Точно спам" и при превышении предела, бот

автоматически поставит проблемный сервер на паузу.

3. Генератор служебных заголовков

- начальная база заголовков в комплекте.

В данном виде поддержка работоспособности шаблонов бесплатная.

Шаблонами пользуюсь лично.

Стоимость пакета "Турбо прогрев" из 3-х ботов, до 10.04.2018 2000р. (стоимость акционная).

Продается 10 копий.

По любым вопросам обращатся в скайп: mr.anhol или телеграм: @mr_anhol