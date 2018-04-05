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Предлагаю пакет ботов "Турбо прогрев" для "белых" рассылок

Автор темы mranhol, Сегодня, 12:11

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#1 mranhol

mranhol

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Отправлено Сегодня, 12:11

Предлагаю пакет ботов "Турбо прогрев" для профессиональной работы с фермой своих серверов (Zennoposter):
1. Прогреватор Post\Get (Mail ru)
    - чтение письма во входящих;
    - чтение письма в папке "Спам" с перемещением во "Входящие";
    - быстрая скорость работы;
    - антибан-модуль для предотвращения массовых банов аккаунтов.
2. Postmaster-контроль Post\Get (Mail ru)
    - контроль сервера по "желтой" в процентном соотношении;
    - контроль сервера по "красной" в количественном измерении;
    - авто-пауза для PMTA;
    - опционально оповещение в Telegram.
    Например, указываем для каждого домена процент "Вероятно спам" и
    количество писем "Точно спам" и при превышении предела, бот
    автоматически поставит проблемный сервер на паузу.
3. Генератор служебных заголовков
    - начальная база заголовков в комплекте.
В данном виде поддержка работоспособности шаблонов бесплатная.
Шаблонами пользуюсь лично.
Стоимость пакета "Турбо прогрев" из 3-х ботов, до 10.04.2018 2000р. (стоимость акционная).
Продается 10 копий.
По любым вопросам обращатся в скайп: mr.anhol или телеграм: @mr_anhol

 


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