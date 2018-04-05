Предлагаю пакет ботов "Турбо прогрев" для "белых" рассылок

Предлагаю пакет ботов "Турбо прогрев" для профессиональной работы с фермой своих серверов (Zennoposter):
1. Прогреватор Post\Get (Mail ru)
- чтение письма во входящих;
- чтение письма в папке "Спам" с перемещением во "Входящие";
- быстрая скорость работы;
- антибан-модуль для предотвращения массовых банов аккаунтов.
2. Postmaster-контроль Post\Get (Mail ru)
- контроль сервера по "желтой" в процентном соотношении;
- контроль сервера по "красной" в количественном измерении;
- авто-пауза для PMTA;
- опционально оповещение в Telegram.
Например, указываем для каждого домена процент "Вероятно спам" и
количество писем "Точно спам" и при превышении предела, бот
автоматически поставит проблемный сервер на паузу.
3. Генератор служебных заголовков
- начальная база заголовков в комплекте.
В данном виде поддержка работоспособности шаблонов бесплатная.
Шаблонами пользуюсь лично.
Стоимость пакета "Турбо прогрев" из 3-х ботов, до 10.04.2018 2000р. (стоимость акционная).
Продается 10 копий.
По любым вопросам обращатся в скайп: mr.anhol или телеграм: @mr_anhol