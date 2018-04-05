Перейти к содержимому

Фотография

Инвестиционные портфели под ДУ

Автор темы Nazarinn, Сегодня, 05:05

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Nazarinn

Nazarinn

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 05:05

У группы успешных трейдоров освободилось 3 места на инвестиционные портфели под Доверительное управление ( ДУ) в следующем формате:
1) Формат составляемого инвест портфеля:
- Деление портфеля на 9 частей по уровню риска и срока получения доходности ( Высокорискованные, среднерискованные, низкорискованные, долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные)  % от депозита находящийся в каждом из этих частей портфеля, определяется степенью риска* и доходности, определяемых совместно с инвестором.
- В портфель входят высоколиквидные активы ( Акции, Облигации, Криптоактивы )
            
             2) Наши преимущества:
- Многолетний опыт успешной работы на фондовом рынке более 5 лет.
- Только у инвестора находится полный доступ к его средствам т.к наша работа осуществляется только через торговые терминалы.
- Работаем только с высоколиквидными активами.
 
3) Форматы сотрудничества:
- Доходность: фиксированный процент от суммы инвестиций в месяц ( в независимости от получения нами прибыли, вы получаете всегда фиксированный % доходности ( определяется степенью доходности,  степенью риска, размером депозита инвестора )) 
* Портфель с низким уровнем риска ( просадка до 20 %  от суммы инвестиций ) 
а) Сумма инвестиций от 20 тыс. $ до 50 тыс. $  - 3 % от суммы депозита в месяц
б) Сумма инвестиций от 50 тыс. $ до 100 тыс. $  - 4 % от суммы депозита в месяц
с) Сумма инвестиций от 100 тыс. $ до 250 тыс. $  - 5 % от суммы депозита в месяц
д) Сумма инвестиций от 250 тыс. $ - доходность обговаривается лично с инвестором
 
* Портфель с средним уровнем риска ( просадка до 27 %  от суммы инвестиций ) 
а) Сумма инвестиций от 20 тыс. $ до 50 тыс. $  - 5 % от суммы депозита в месяц
б) Сумма инвестиций от 50 тыс. $ до 100 тыс. $  - 6 % от суммы депозита в месяц
с) Сумма инвестиций от 100 тыс. $ до 250 тыс. $  - 7 % от суммы депозита в месяц
д) Сумма инвестиций от 250 тыс. $ - доходность обговаривается лично с инвестором
 
* Портфель с высоким уровнем риска ( просадка до 35 %  от суммы инвестиций ) 
а) Сумма инвестиций от 20 тыс. $ до 50 тыс. $  - 8 % от суммы депозита в месяц
б) Сумма инвестиций от 50 тыс. $ до 100 тыс. $  - 9 % от суммы депозита в месяц
с) Сумма инвестиций от 100 тыс. $ до 250 тыс. $  - 10 % от суммы депозита в месяц
д) Сумма инвестиций от 250 тыс. $ - доходность обговаривается лично с инвестором
 
Выход из просадки – прибылью не считается.
Предусмотрен тестовый период длительностью в 1 месяц с минимальной суммой инвестиций – от 3 тыс. $ 
Выплата нам вознаграждения осуществляется через 2 недели после клиринга ( подсчета дохода за 1 месяц )
Работаем по договору «О доверительном управлении» 
 
Вы доверяйте нам, что мы принесем вам доход; 
Мы доверяем вам, что вы выплатите наше вознаграждение. 
 
                                                  Контакты для связи: 
1) Иван: mob.tel. – 7 963 991 09 29. Telegram - @alvurr. 
2) Константин: mob.tel. – 7 964 873 43 55. Telegram - @KonstantinDr

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Доверительное управление


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инвестирование
  3. Доверительное управление
  4. Правила форума