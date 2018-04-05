Инвестиционные портфели под ДУ

Отправлено Сегодня, 05:05

У группы успешных трейдоров освободилось 3 места на инвестиционные портфели под Доверительное управление ( ДУ) в следующем формате:

1) Формат составляемого инвест портфеля:

- Деление портфеля на 9 частей по уровню риска и срока получения доходности ( Высокорискованные, среднерискованные, низкорискованные, долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные) % от депозита находящийся в каждом из этих частей портфеля, определяется степенью риска* и доходности, определяемых совместно с инвестором.

- В портфель входят высоколиквидные активы ( Акции, Облигации, Криптоактивы )

2) Наши преимущества:

- Многолетний опыт успешной работы на фондовом рынке более 5 лет.

- Только у инвестора находится полный доступ к его средствам т.к наша работа осуществляется только через торговые терминалы.

- Работаем только с высоколиквидными активами.

3) Форматы сотрудничества:

- Доходность: фиксированный процент от суммы инвестиций в месяц ( в независимости от получения нами прибыли, вы получаете всегда фиксированный % доходности ( определяется степенью доходности, степенью риска, размером депозита инвестора ))

* Портфель с низким уровнем риска ( просадка до 20 % от суммы инвестиций )

а) Сумма инвестиций от 20 тыс. $ до 50 тыс. $ - 3 % от суммы депозита в месяц

б) Сумма инвестиций от 50 тыс. $ до 100 тыс. $ - 4 % от суммы депозита в месяц

с) Сумма инвестиций от 100 тыс. $ до 250 тыс. $ - 5 % от суммы депозита в месяц

д) Сумма инвестиций от 250 тыс. $ - доходность обговаривается лично с инвестором

* Портфель с средним уровнем риска ( просадка до 27 % от суммы инвестиций )

а) Сумма инвестиций от 20 тыс. $ до 50 тыс. $ - 5 % от суммы депозита в месяц

б) Сумма инвестиций от 50 тыс. $ до 100 тыс. $ - 6 % от суммы депозита в месяц

с) Сумма инвестиций от 100 тыс. $ до 250 тыс. $ - 7 % от суммы депозита в месяц

д) Сумма инвестиций от 250 тыс. $ - доходность обговаривается лично с инвестором

* Портфель с высоким уровнем риска ( просадка до 35 % от суммы инвестиций )

а) Сумма инвестиций от 20 тыс. $ до 50 тыс. $ - 8 % от суммы депозита в месяц

б) Сумма инвестиций от 50 тыс. $ до 100 тыс. $ - 9 % от суммы депозита в месяц

с) Сумма инвестиций от 100 тыс. $ до 250 тыс. $ - 10 % от суммы депозита в месяц

д) Сумма инвестиций от 250 тыс. $ - доходность обговаривается лично с инвестором

Выход из просадки – прибылью не считается.

Предусмотрен тестовый период длительностью в 1 месяц с минимальной суммой инвестиций – от 3 тыс. $

Выплата нам вознаграждения осуществляется через 2 недели после клиринга ( подсчета дохода за 1 месяц )

Работаем по договору «О доверительном управлении»

Вы доверяйте нам, что мы принесем вам доход;

Мы доверяем вам, что вы выплатите наше вознаграждение.

Контакты для связи:

1) Иван: mob.tel. – 7 963 991 09 29. Telegram - @alvurr.

2) Константин: mob.tel. – 7 964 873 43 55. Telegram - @KonstantinDr