Инвестиционные портфели под ДУ

У группы успешных трейдоров освободилось 3 места на инвестиционные портфели под Доверительное управление ( ДУ) в следующем формате:
1) Формат составляемого инвест портфеля:
- Деление портфеля на 9 частей по уровню риска и срока получения доходности ( Высокорискованные, среднерискованные, низкорискованные, долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные) % от депозита находящийся в каждом из этих частей портфеля, определяется степенью риска* и доходности, определяемых совместно с инвестором.
- В портфель входят высоколиквидные активы ( Акции, Облигации, Криптоактивы )
2) Наши преимущества:
- Многолетний опыт успешной работы на фондовом рынке более 5 лет.
- Только у инвестора находится полный доступ к его средствам т.к наша работа осуществляется только через торговые терминалы.
- Работаем только с высоколиквидными активами.
3) Форматы сотрудничества:
- Доходность: фиксированный процент от суммы инвестиций в месяц ( в независимости от получения нами прибыли, вы получаете всегда фиксированный % доходности ( определяется степенью доходности, степенью риска, размером депозита инвестора ))
* Портфель с низким уровнем риска ( просадка до 20 % от суммы инвестиций )
а) Сумма инвестиций от 20 тыс. $ до 50 тыс. $ - 3 % от суммы депозита в месяц
б) Сумма инвестиций от 50 тыс. $ до 100 тыс. $ - 4 % от суммы депозита в месяц
с) Сумма инвестиций от 100 тыс. $ до 250 тыс. $ - 5 % от суммы депозита в месяц
д) Сумма инвестиций от 250 тыс. $ - доходность обговаривается лично с инвестором
* Портфель с средним уровнем риска ( просадка до 27 % от суммы инвестиций )
а) Сумма инвестиций от 20 тыс. $ до 50 тыс. $ - 5 % от суммы депозита в месяц
б) Сумма инвестиций от 50 тыс. $ до 100 тыс. $ - 6 % от суммы депозита в месяц
с) Сумма инвестиций от 100 тыс. $ до 250 тыс. $ - 7 % от суммы депозита в месяц
д) Сумма инвестиций от 250 тыс. $ - доходность обговаривается лично с инвестором
* Портфель с высоким уровнем риска ( просадка до 35 % от суммы инвестиций )
а) Сумма инвестиций от 20 тыс. $ до 50 тыс. $ - 8 % от суммы депозита в месяц
б) Сумма инвестиций от 50 тыс. $ до 100 тыс. $ - 9 % от суммы депозита в месяц
с) Сумма инвестиций от 100 тыс. $ до 250 тыс. $ - 10 % от суммы депозита в месяц
д) Сумма инвестиций от 250 тыс. $ - доходность обговаривается лично с инвестором
Выход из просадки – прибылью не считается.
Предусмотрен тестовый период длительностью в 1 месяц с минимальной суммой инвестиций – от 3 тыс. $
Выплата нам вознаграждения осуществляется через 2 недели после клиринга ( подсчета дохода за 1 месяц )
Работаем по договору «О доверительном управлении»
Вы доверяйте нам, что мы принесем вам доход;
Мы доверяем вам, что вы выплатите наше вознаграждение.
Контакты для связи:
1) Иван: mob.tel. – 7 963 991 09 29. Telegram - @alvurr.
2) Константин: mob.tel. – 7 964 873 43 55. Telegram - @KonstantinDr