Базы 2 ГИС, 2gis

Отправлено Сегодня, 09:34

Нужно скачать базу 2 ГИС, 2gis, Дубль ГИС? Все города и рубрики! 2018 год.

Для чего нужна база данных 2ГИС?

-База используется для поиска новых клиентов, партнеров и поставщиков

-Вы можете использовать данную базу для Email маркетинга, SMS маркетинга, Viber и WhatsApp рассылок, интеграции с CRM системами, обычного обзвона

-Это незаменимый инструмент для маркетолога, менеджера и руководителя

-Экономите время, используя данные в удобном формате и без проблем вставляя их в нужные программы

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

-Еженедельная проверка

-Вы получаете базу сразу после оплаты

-Бесплатная демонстрационная база

-Более 100 городов

Что содержит база 2 ГИС, 2gis, Дубль ГИС:

- название компании

- страна

- город

- адрес

- рубрика

- телефоны

- факсы

- email

- сайт

СТРУКТУРА ФАЙЛА баз 2 gis:

в excel

Каждый параметр находится в отдельном столбце:

Наименование, сфера деятельности, рубрика, подрубрика, адрес, сайт, email, телефон