Базы 2 ГИС, 2gis

Нужно скачать базу 2 ГИС, 2gis, Дубль ГИС? Все города и рубрики! 2018 год.
Для чего нужна база данных 2ГИС?
-База используется для поиска новых клиентов, партнеров и поставщиков
-Вы можете использовать данную базу для Email маркетинга, SMS маркетинга, Viber и WhatsApp рассылок, интеграции с CRM системами, обычного обзвона
-Это незаменимый инструмент для маркетолога, менеджера и руководителя
-Экономите время, используя данные в удобном формате и без проблем вставляя их в нужные программы
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
-Еженедельная проверка
-Вы получаете базу сразу после оплаты
-Бесплатная демонстрационная база
-Более 100 городов
Что содержит база 2 ГИС, 2gis, Дубль ГИС:
- название компании
- страна
- город
- адрес
- рубрика
- телефоны
- факсы
- сайт
СТРУКТУРА ФАЙЛА баз 2 gis:
в excel
Каждый параметр находится в отдельном столбце:
Наименование, сфера деятельности, рубрика, подрубрика, адрес, сайт, email, телефон
Стоимость баз 2gis от 1000 р. Купить можно тут: https://vk.com/baza_firm_2gis