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Базы 2 ГИС, 2gis

Автор темы razmeshu, Сегодня, 09:34

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#1 razmeshu

razmeshu

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Отправлено Сегодня, 09:34

Нужно скачать базу 2 ГИС, 2gis, Дубль ГИС? Все города и рубрики! 2018 год.
 
Для чего нужна база данных 2ГИС? 
 
-База используется для поиска новых клиентов, партнеров и поставщиков 
-Вы можете использовать данную базу для Email маркетинга, SMS маркетинга, Viber и WhatsApp рассылок, интеграции с CRM системами, обычного обзвона 
-Это незаменимый инструмент для маркетолога, менеджера и руководителя 
-Экономите время, используя данные в удобном формате и без проблем вставляя их в нужные программы 
 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
-Еженедельная проверка 
-Вы получаете базу сразу после оплаты 
-Бесплатная демонстрационная база 
-Более 100 городов 
 
Что содержит база 2 ГИС, 2gis, Дубль ГИС: 
- название компании 
- страна 
- город
- адрес 
- рубрика 
- телефоны 
- факсы 
- email 
- сайт
 
СТРУКТУРА ФАЙЛА  баз 2 gis:
в excel
Каждый параметр находится в отдельном столбце: 
Наименование, сфера деятельности, рубрика, подрубрика, адрес, сайт, email, телефон
 
Стоимость баз 2gis от 1000 р. Купить можно тут: https://vk.com/baza_firm_2gis

 


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