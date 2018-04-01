Помощь в возврате денег от брокеров-мошенников

Оказываем поддержку в возврате денег от брокеров-мошенников. Проводим процедуру «Chargeback». Оспариваем транзакции банковских карт Visa, МИР.
Высокий коэффициент положительного исхода. Большой опыт работы. Бесплатная консультация. Прозрачность ведения работы. Постоянная поддержка в курсе дела.
Контакты:
Скайп: Nailtf
Телефон, WhatsApp, Telegram: 85910680947
страница во Вконтакте: https://vk.com/nmindubaev,
группа: https://vk.com/chargeback116
в Фейсбуке: https://www.facebook...CHelpChargeback
в Твиттере https://twitter.com/nail777_2008
электронная почта: helpchargeback@gmail.com
сайт: www.help-chargeback.ru