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Помощь в возврате денег от брокеров-мошенников

Автор темы HelpChargeback, Вчера, 11:49

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#1 HelpChargeback

HelpChargeback

    Новичок

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Отправлено Вчера, 11:49

Оказываем поддержку в возврате денег от брокеров-мошенников. Проводим процедуру «Chargeback». Оспариваем транзакции банковских карт Visa, МИР.

Высокий коэффициент положительного исхода. Большой опыт работы. Бесплатная консультация. Прозрачность ведения работы. Постоянная поддержка в курсе дела.

 

Контакты:

Скайп: Nailtf

Телефон, WhatsApp, Telegram: 85910680947

страница во Вконтакте: https://vk.com/nmindubaev,

группа: https://vk.com/chargeback116

в Фейсбуке: https://www.facebook...CHelpChargeback

в Твиттере https://twitter.com/nail777_2008

электронная почта: helpchargeback@gmail.com

сайт: www.help-chargeback.ru

 

 


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