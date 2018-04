Отправлено 29 Март 2018 - 21:30

Представляем Вашему вниманию абсолютно инновационную стелс систему!

https://Bitmaximum.io/ - Система защиты персональных данных в среде Bitcoin со встроенным механизмом микширования.

КТО МЫ?

4 февраля 2004 года начал работать Facebook. 14 февраля 2005 года был запущен сервис YouTube, став с 2006 года частью Google. В июне 2013 Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за гражданами многих государств, включая сведения о проектах PRISM, X-Keyscore и Tempora. В этом же году Visa и MasterCard начинают блокировать платежи за услуги отдельных VPN-провайдеров. В 2015 году алгоритм распознавания лиц компании NTechLab признан лучшим на The MegaFace Benchmark, а количество камер видеонаблюдения на улицах Нью-Йорка по данным PwC превысило 100 000 штук. В 2016 Европейский центральный банк разрабатывает конкретные планы по выводу из оборота купюр достоинством в 500 евро, а Италия, Франция и Испания двумя годами ранее вводят жесткие ограничения на платежи наличными.

2017 год. Эпоха приватности закончилась. Запомните это.

Каждое ваше действие, каждая транзакция в сети, записывается. Ваш почтовый провайдер читает ваши письма, мобильные приложения отправляют статистику своему издателю, государство и транснациональные корпорации следят за каждым вашим шагом.

Они знают про вас всё.

Мы — сообщество энтузиастов, объединившее представителей IT-индустрии, для которых фраза «частная жизнь» — не пустой звук.

Мы понимаем, что не каждый готов пожертвовать приватностью ради сомнительных преимуществ. Именно поэтому мы создали сервис, позволяющий вам обезопасить себя от чересчур пристального внимания третьих лиц к вашим транзакциям в сети Bitcoin.



Конфиденциальность - это что-то, что вы можете продать, но вы не сможете купить ее обратно. © Боб Дилан. Поэт, композитор, певец, актер.

ЗАЧЕМ?

Самое ценное, что Bitcoin представил миру — это технология Blockchain. Технология Blockchain существенно улучшает скорость, приватность и безопасность денежных переводов. Bitcoin'ы можно переводить от одного человека к другому без участия посредника в лице, например, банка, и личность каждого из участников будет скрыта за длинной цепочкой символов адреса кошелька. Это является его основным преимуществом перед традиционными платежными инструментами.

Однако многие пользователи не понимают, что наличие адреса не делает их полностью анонимными в сети.

Начнем с того, что многие криптовалютные биржи требуют идентификации личности, чтобы связать адрес кошелька с конкретным человеком. Продиктовано это прежде всего тем, что Bitcoin имеет репутацию инструмента, активно используемого для совершения противоправных действий, и, следовательно, всегда существует высокая вероятность того, что монеты, попавшие в ваш кошелек, имеют сомнительное происхождение.

А с учетом того, что сама технология Blockchain дает элементарную возможность отследить все транзакции, деанонимизировать человека, в большинстве случаев, не представляет особого труда. Вы всегда рискуете оказаться под пристальным внимаем спецслужб или криминальных элементов, что на наш взгляд является прямым ущемлением прав и свобод отдельно взятой личности.

Именно поэтому мы реализовали сервис обмена монет Bitcoin с использованием технологий классического микширования, позволяющий сохранить приватность и быть полностью уверенным в происхождении средств, пришедших на ваш кошелек.



Мы говорим «Нет!» Старшему Брату и безосновательным претензиям спецслужб. Мы говорим «Нет!» преступлениям в интернете. Мы говорим «Да!» приватности и безопасности платежей.

Мы даем Вам уверенность.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ НАС?

- Монеты напрямую с биржи

Вы получаете действительно чистую цифровую валюту с хорошей историей.

- Майнинг непосредственно в Ваш кошелек

Монеты попадают на ваш кошелек в виде вознаграждения за создание блока, как если бы Вы сами были майнером. Эти монеты не имеют истории, поэтому они абсолютно анонимны.

- Защита от Sybil Attack

Никто не сможет подмешать свои монеты к монетам клиентов.

- Не имеющая аналогов система ранжирования кошельков

Прямая корреляция уровня кошелька с уровнем приватности.

- Мощнейший стойкий алгоритм рандомизации

По глубине цепочки, по времени и величине комиссии.

- Тарифы на все случаи жизни

От самого быстрого до самого безопасного.

- 100% гарантия сервиса

Не существует способа проследить цепочку транзакций с существующими сервисами.

- Нет логов, слежки и регистрации

Наивысший уровень приватности, который только может быть. Никаких куки, никаких фингерпринтов.

- Не требует javascript

Высокая скорость, минимум графики.

- Публичный API

Не требует регистрации.

- Зеркало в Tor

Для большей конфиденциальности.

ТАРИФЫ:

В зависимости от объема средств и уровня конфиденциальности, необходимых вам, мы предлагаем различные тарифы, параметры которых вы можете найти ниже.

Кроме того, для вашего удобства мы даем краткую информацию о тарифах в форме заказа, и вы всегда можете выбрать любой тариф непосредственно перед транзакцией, исходя из текущего описания.

По желанию монеты сомнительного происхождения не придут к вам. Вы можете быть спокойны относительно происхождения цифровой валюты, которую вы получаете.

"Standard"

Самый популярный тарифный план. Монеты будут переведены в течение 1-2 часов. Можно использовать один кошелек.

"Exchanges Mix"

Тарифный план по умолчанию. Монеты переводятся клиенту с кошельков системы и с бирж.

"Exchanges Only"

Повышенный уровень безопасности. Монеты переводятся клиенту только с бирж. Выбранные нами биржи не допускают сомнительных монет до торгов. Вы получаете действительно чистую цифровую валюту с хорошей историей.

"Miners Mix"

Высокий уровень безопасности. Монеты переводятся клиенту от майнеров и с бирж. Скоро будет доступен.

"Miners Only"

Наивысший уровень безопасности. Монеты попадают на ваш кошелек в виде вознаграждения за создание блока, как если бы Вы сами были майнером. Монеты, полученный по технологии майнинга, никогда не имеют входящих транзакций. Это означает, что Вы получаете только что созданные абсолютно анонимные монеты без истории. Скоро будет доступен.

Наши решения действительно лучший способ быть уверенным в происхождении монет!

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте:

Адрес: https://bitmaximum.io

Зеркало в TOR: http://bitmaximumgnmsaf.onion

Каждый новый сгенерированный адрес подписывается с использованием нашего уникального Bitcoin-адреса 1BiTmaximum

P5kKuEx7hgZkWwj13tvSNbo

Мы поддерживаем наших клиентов с помощью безопасной электронной почты. Эта служба использует сквозное шифрование и нулевой доступ к пользовательским данным, а данные шифруются на всех этапах.

Если у вас есть вопросы о нашем сервисе или статусе операции, свяжитесь с нами! Актуальные контакты вы можете найти тут:

https://bitmaximum.io/ru/support

СОТРУДНИЧЕСТВО

Если вы разделяете наши ценности, если конфиденциальность для вас — не пустой звук, если вы готовы к сотрудничеству — присоединяйтесь к нам.

Если вы майнер, мы готовы предложить вам эксклюзивные условия. Если вы хотите стать партнером, мы готовы выслать вам предложение и ответить на все возникшие вопросы.

Присоединяйтесь — и вместе мы сделаем Сеть по-настоящему свободной и безопасной!