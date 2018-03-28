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Как вы относитеcь к новому-старому президенту Путину?

Автор темы LiderOfRussia, Вчера, 22:07

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Сообщений в теме: 2

#1 LiderOfRussia

LiderOfRussia

    Новичок

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0
Обычный

Отправлено Вчера, 22:07

Вот и прошли долгожданные выборы, как вы считаете, поменялось ли что-то в нашей стране, после выборов? Если да, то что, просто на [вырезано модератором] этом сайте пишут всякие гадости про нашего президента, якобы он всех ставит на колени и пытается вернуть СССР, но лично я думаю, что это не так, он все делает для нас, для простого народа, чтобы мы жили намного лучше, поднимает наши зарплаты и можно сказать даже уровень жизни, а что вы скажете на этот вопрос ребята?


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 25 610 сообщений
8 165
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 22:25

лично я думаю, что это не так, он все делает для нас, для простого народа, чтобы мы жили намного лучше, поднимает наши зарплаты и можно сказать даже уровень жизни

 

Именно так! Вы правильно думаете, так и есть!  ;) :)

 

 

 

Ссылку на вражеский говнобложик выпилил - не нужно рекламировать всяких уродов и лить воду на мельницу врага!

 

 

 

А к Путину мы относимся очень хорошо! С полным доверием и глубочайшим уважением!

 

Очень рекомендую Вам изучить данный раздел форума: http://www.info-foru.../174-za-rodinu/

 

А конкретно по Путину - http://www.info-foru...vladimir-putin/

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P.S.

 

LiderOfRussia,  а Вы, кстати, почему интересуетесь?..  ;)

 

Ваш e-mail -  *****@ukr.net  - как бы настораживает. При том, что Ваш IP - Питерский...  :rolleyes:

 

Если пришли сюда с провокациями - сразу предупреждаю: НЕ ПРОКАТИТ! :)

Можете даже не пробовать... ;)


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#3 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 194 сообщений
773
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 08:23

Судя по шрифту - он просто копипастит новые темы на форумах. Ну или просто бот.


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