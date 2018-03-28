Вот и прошли долгожданные выборы, как вы считаете, поменялось ли что-то в нашей стране, после выборов? Если да, то что, просто на [вырезано модератором] этом сайте пишут всякие гадости про нашего президента, якобы он всех ставит на колени и пытается вернуть СССР, но лично я думаю, что это не так, он все делает для нас, для простого народа, чтобы мы жили намного лучше, поднимает наши зарплаты и можно сказать даже уровень жизни, а что вы скажете на этот вопрос ребята?
Как вы относитеcь к новому-старому президенту Путину?
#2
Отправлено Вчера, 22:25
лично я думаю, что это не так, он все делает для нас, для простого народа, чтобы мы жили намного лучше, поднимает наши зарплаты и можно сказать даже уровень жизни
Именно так! Вы правильно думаете, так и есть!
Ссылку на вражеский говнобложик выпилил - не нужно рекламировать всяких уродов и лить воду на мельницу врага!
А к Путину мы относимся очень хорошо! С полным доверием и глубочайшим уважением!
Очень рекомендую Вам изучить данный раздел форума: http://www.info-foru.../174-za-rodinu/
А конкретно по Путину - http://www.info-foru...vladimir-putin/
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P.S.
LiderOfRussia, а Вы, кстати, почему интересуетесь?..
Ваш e-mail - *****@ukr.net - как бы настораживает. При том, что Ваш IP - Питерский...
Если пришли сюда с провокациями - сразу предупреждаю: НЕ ПРОКАТИТ!
Можете даже не пробовать...
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#3
Отправлено Сегодня, 08:23
Судя по шрифту - он просто копипастит новые темы на форумах. Ну или просто бот.
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