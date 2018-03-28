Как вы относитеcь к новому-старому президенту Путину?

Отправлено Вчера, 22:25

лично я думаю, что это не так, он все делает для нас, для простого народа, чтобы мы жили намного лучше, поднимает наши зарплаты и можно сказать даже уровень жизни

Именно так! Вы правильно думаете, так и есть!

Ссылку на вражеский говнобложик выпилил - не нужно рекламировать всяких уродов и лить воду на мельницу врага!

А к Путину мы относимся очень хорошо! С полным доверием и глубочайшим уважением!

Очень рекомендую Вам изучить данный раздел форума: http://www.info-foru.../174-za-rodinu/

А конкретно по Путину - http://www.info-foru...vladimir-putin/

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P.S.

LiderOfRussia, а Вы, кстати, почему интересуетесь?..

Ваш e-mail - *****@ukr.net - как бы настораживает. При том, что Ваш IP - Питерский...

Если пришли сюда с провокациями - сразу предупреждаю: НЕ ПРОКАТИТ!

Можете даже не пробовать...