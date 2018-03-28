Вебинар на тему "Антистресс. Развитие. Сила"

Отправлено Вчера, 15:58

Друзья и единомышленники

Оптимальный тонус и рельеф тела, развитие правого полушария, снятие стресс-напряжения, раскрытие новых способностей и высвобождение скрытых ресурсов и много другое в вебинаре на тему "АРС".. (подробнее об АРС - http://itu-tai.com/arc).

Мы приглашаем вас подать заявку на участие в БЕСПЛАТНОМ ВЕБИНАРЕ (дата будет обозначена позже в приглашении). Ссылка для регистрации на вебинар - https://myownconfere...DE9tVjf2MTCGAA=

Ссылка на видео-ролик об АРС - https://youtu.be/FbbDyoozOQg

E-mail: ars_itutai@mail.ru