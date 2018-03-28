СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "АРС"

Отправлено Вчера, 15:14

Друзья!

Мы открываем новую страницу в истории развивающих технологийi

АРС – это авторская СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, основанная на КОМПЛЕКСНОМ взаимодействии тела, сознания и энергетики человека. Оптимальный тонус и рельеф тела, развитие правого полушария, снятие стресс-напряжения, раскрытие новых способностей и высвобождение скрытых ресурсов и много другое в АРС… (подробнее об АРС - http://itu-tai.com/arc).

Мы приглашаем вас подать заявку на участие в БЕСПЛАТНОМ ВЕБИНАРЕ (дата будет обозначена позже в приглашении) - https://myownconfere...DE9tVjf2MTCGAA=

Также, в самое ближайшее время, мы планируем открытие ОН-ЛАЙН ШКОЛЫ по АРС. Следите за новостямиi Будем рады совместному расширению границ своих возможностейi

Наши контакты: E-mail: ars_itutai@mail.ru

https://youtu.be/FbbDyoozOQg