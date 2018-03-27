Беспредел со стороны Яндекс.Директ.

Отправлено Вчера, 00:58

История в 2-х действиях.

Итак, получил блокировку всего аккаунта в системе Яндекс.Директ. Расскажу что этому предшествовало. Я добавил несколько новых кампаний в систему. Часть из них не прошла модерацию. Чтобы выяснить в чём причина и как исправить текст мною были отправлены соответствующие вопросы через форму обратной связи (напротив данных объявлений). Пришло автоматическое письмо, что ваш запрос будет рассмотрен и т.д. и т.п.



В тот-же день, вместо ответа - блокировка всего аккаунта. Вот просто так. Без объяснения причин, в соответствии с п.15 правил.



Естественно, я сразу же позвонил в службу поддержки Яндекс.Директ. Менеджер ответил, что по телефону мы не можем дать вам ответ, напишите запрос в электронной форме. ОК. Написал, жду ответа. Перезвонил им ещё раз. Уже другой менеджер сказала, что скорее всего аккаунт не будет разблокирован.



Это вообще нормально? Т.е. я хочу сказать, что любое, даже самое безобидное письмо в службу поддержки относительно прохождения модерации может подвигнуть засидевшегося модератора заблокировать весь ваш клиентский аккаунт!



И ведь что интересно, формально, аккаунт существует с якобы остановленными кампаниями. Т.е. это как будто я сам их остановил и в любой момент могу возобновить. Даже присутствует пометка "Идут показы предыдущей версии объявления!", а вверху страницы - "Статус: Кампания остановлена - Возобновить показы".



На лицо - введение в заблуждение пользователей. Почему присутствует надпись "Идут показы...", а показов по факту нет?



Проконсультировавшись с адвокатом, он порекомендовал написать жалобу в ФАС (fas.gov.ru/approaches/send_to_fas) и в Роскомнадзор (rkn.gov.ru/treatments/ask-question/).



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День второй

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Получил письмо со следующим содержанием:

"Мы получили от Вас несколько обращений по результатам модерации ряда кампаний на логине *********. Ответ предоставляем в этом письме. В ходе проверки Ваших рекламных материалов было выявлено их несоответствие рекламной политике Яндекса. Какие-либо комментарии и/или рекомендации по изменению рекламных материалов не могут быть предоставлены. Обращаем Ваше внимание, что Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин в соответствии с пунктом №15 Общих положений Требований к рекламным материалам (yandex.ru/legal/general_adv_rules/). Решение отражает единую позицию нашей компании и является окончательным. Сообщаем также, что логин ********* заблокирован. Блокировка учетной записи была осуществлена в соответствии с п. 2.9 Пользовательского соглашения (yandex.ru/legal/rules/) и не может быть снята. В ближайшее время наши коллеги из отдела по работе с платежами отправят Вам инструкцию по возврату средств. Благодарим за понимание. "



Т.е. на все мои вопросы, как такое может быть, присылают шаблонную отписку. Звонишь - говорят пишите. Пишешь - говорят, попробуйте позвонить и так по кругу. Наконец, круг замкнулся на данном сообщении.Позиция "Клиент всегда прав" это не про компанию Яндекс. Позиция Яндекса это (перевожу): "



Ты никто и звать тебя никак. Ты будешь платить, платить много. Любые проблемы - за твой счёт. Задашь хоть пару вопросов по работе сервиса, отклонённым объявлениям - чему угодно, получишь блокировку аккаунта. И да, чтобы вывести деньги со счёта, тебе придётся поехать в офис, потратиться на нотариуса, заверять документы, ждать дни, недели. И, мы можем ни чего не выплатить. Потому что мы казино, а ты - ты никто".



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Информацию о ситуации я постараюсь донести до максимального количества человек, в т.ч. использующих при рекламе своих компаний сервис Яндекс.Директ.

Благодарю ваш замечательный сервис. То что я и скорее всего мои знакомые не будут пользоваться вашим сервисом - тот минимум, который я могу обещать.

Ещё раз спасибо.