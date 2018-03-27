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Беспредел со стороны Яндекс.Директ.

Автор темы gwoy1, Вчера, 00:58

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Сообщений в теме: 2

#1 gwoy1

gwoy1

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 00:58

История в 2-х действиях.
Итак, получил блокировку всего аккаунта в системе Яндекс.Директ. Расскажу что этому предшествовало. Я добавил несколько новых кампаний в систему. Часть из них не прошла модерацию. Чтобы выяснить в чём причина и как исправить текст мною были отправлены соответствующие вопросы через форму обратной связи (напротив данных объявлений). Пришло автоматическое письмо, что ваш запрос будет рассмотрен и т.д. и т.п.

В тот-же день, вместо ответа - блокировка всего аккаунта. Вот просто так. Без объяснения причин, в соответствии с п.15 правил.

Естественно, я сразу же позвонил в службу поддержки Яндекс.Директ. Менеджер ответил, что по телефону мы не можем дать вам ответ, напишите запрос в электронной форме. ОК. Написал, жду ответа. Перезвонил им ещё раз. Уже другой менеджер сказала, что скорее всего аккаунт не будет разблокирован.

Это вообще нормально? Т.е. я хочу сказать, что любое, даже самое безобидное письмо в службу поддержки относительно прохождения модерации может подвигнуть засидевшегося модератора заблокировать весь ваш клиентский аккаунт!

И ведь что интересно, формально, аккаунт существует с якобы остановленными кампаниями. Т.е. это как будто я сам их остановил и в любой момент могу возобновить. Даже присутствует пометка "Идут показы предыдущей версии объявления!", а вверху страницы - "Статус: Кампания остановлена - Возобновить показы".

На лицо - введение в заблуждение пользователей. Почему присутствует надпись "Идут показы...", а показов по факту нет?

Проконсультировавшись с адвокатом, он порекомендовал написать жалобу в ФАС (fas.gov.ru/approaches/send_to_fas) и в Роскомнадзор (rkn.gov.ru/treatments/ask-question/).

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День второй
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Получил письмо со следующим содержанием:
"Мы получили от Вас несколько обращений по результатам модерации ряда кампаний на логине *********. Ответ предоставляем в этом письме. В ходе проверки Ваших рекламных материалов было выявлено их несоответствие рекламной политике Яндекса. Какие-либо комментарии и/или рекомендации по изменению рекламных материалов не могут быть предоставлены. Обращаем Ваше внимание, что Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин в соответствии с пунктом №15 Общих положений Требований к рекламным материалам (yandex.ru/legal/general_adv_rules/). Решение отражает единую позицию нашей компании и является окончательным. Сообщаем также, что логин ********* заблокирован. Блокировка учетной записи была осуществлена в соответствии с п. 2.9 Пользовательского соглашения (yandex.ru/legal/rules/) и не может быть снята. В ближайшее время наши коллеги из отдела по работе с платежами отправят Вам инструкцию по возврату средств. Благодарим за понимание. "

Т.е. на все мои вопросы, как такое может быть, присылают шаблонную отписку. Звонишь - говорят пишите. Пишешь - говорят, попробуйте позвонить и так по кругу. Наконец, круг замкнулся на данном сообщении.Позиция "Клиент всегда прав" это не про компанию Яндекс. Позиция Яндекса это (перевожу): "

Ты никто и звать тебя никак. Ты будешь платить, платить много. Любые проблемы - за твой счёт. Задашь хоть пару вопросов по работе сервиса, отклонённым объявлениям - чему угодно, получишь блокировку аккаунта. И да, чтобы вывести деньги со счёта, тебе придётся поехать в офис, потратиться на нотариуса, заверять документы, ждать дни, недели. И, мы можем ни чего не выплатить. Потому что мы казино, а ты - ты никто".

__________________
Информацию о ситуации я постараюсь донести до максимального количества человек, в т.ч. использующих при рекламе своих компаний сервис Яндекс.Директ.
Благодарю ваш замечательный сервис. То что я и скорее всего мои знакомые не будут пользоваться вашим сервисом - тот минимум, который я могу обещать.
Ещё раз спасибо.

 


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#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 07:19

а что хоть рекламировали-то?


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#3 gwoy1

gwoy1

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 21:21

AmeLina, Дизайнерское агентство и сопутствующие услуги по субподряду. Честно говоря, даже не знаю что делать, т.к. основной поток клиентов приходил именно с Директа. Монополизм в чистом виде. А уже про модерацию - это вообще финиш. Десятки таких-же компаний крутятся в Директе. Неожиданно после месяцев успешной работы, прислали что модерация не пройдена. На мой вопрос, в чём причина и в чём отличие моей компании от других - блокировка аккаунта! Собственно говоря, в теме в самом начале всё написал что и как было.

 

К сожалению, Google.Adwords здесь далеко не альтернатива.... Там вообще смешно получилось. Использовал их-же промокод на рекламу, за что получил блокировку. Теперь основной сайт компании в БАНе. Новый аккаунт завожу с новыми данными, блокировка автоматом. Но замечу, блокируют только после внесения денежных средств на счёт, хотя-бы 100 руб.

 

Яндекс.Директ блокирует аккаунт при внесении минималки 1000 руб. на счёт. Это ли не отъём денежных средств клиентов?!

 

Уже написал в ФАС, Роскомнадзор, Прокуратуру и СК. Всем пострадавшим рекомендую сделать тоже самое!! Причём и по Гуглу, и по Яндексу. Такое нельзя спускать на тормоза... Два монополиста блин....


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