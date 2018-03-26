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Bitcoin. Помогу решить проблемы с переводами, кошельками, получить фор

Автор темы Crypton, 26 Мар 2018 21:15

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#1 Crypton

Crypton

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Отправлено 26 Март 2018 - 21:15

Решаю проблемы с неправильными переводами криптовалют. Помогу вернуть баланс, если это возможно в принципе, разобраться куда ушли и как вернуть ваши биткоины.
Конкретные случаи присылайте в личку. С другими монетами тоже работаю. Вопросы задавайте любые.
 
А также, помогу получить доступ к форкам биткоина - BCH/BCC.
 
Никакие ключи прислать не прошу, конфиденциальную инфу не спрашиваю. Благодарность только в случае положительного исхода, размер - на ваше усмотрение.
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