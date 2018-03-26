Решаю проблемы с неправильными переводами криптовалют. Помогу вернуть баланс, если это возможно в принципе, разобраться куда ушли и как вернуть ваши биткоины.
Конкретные случаи присылайте в личку. С другими монетами тоже работаю. Вопросы задавайте любые.
А также, помогу получить доступ к форкам биткоина - BCH/BCC.
Никакие ключи прислать не прошу, конфиденциальную инфу не спрашиваю. Благодарность только в случае положительного исхода, размер - на ваше усмотрение.
Bitcoin. Помогу решить проблемы с переводами, кошельками, получить фор
Автор темы Crypton, 26 Мар 2018 21:15
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