Реклама в Яндекс Директ (контекстная реклама)

Отправлено 26 Март 2018 - 20:16

Здравствуйте.

Занимаюсь созданием рекламных компаний в рекламных сетях Яндекса (РСЯ).

Предлагаю свои услуги по созданию и продвижению компаний и услуг в РСЯ.

Где готов работать на результат (Бесплатное создание компании, дальнейшее ее ведение за процент от результата моей работы)

На договорных (ваших) условиях. (также возможен процент от приведенных клиентов).

Либо по пакету Стандарт (фиксированная оплата за создание и ведение рекламной компании)

Все варианты и более подробную информацию уточняем и обговариваем.

Для связи пишите на почту: verbsikitev@gmail.com

или по тел: +79774893966

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 10:12