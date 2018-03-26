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Реклама в Яндекс Директ (контекстная реклама)

Автор темы verbs, 26 Мар 2018 20:16

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#1 verbs

verbs

    Новичок

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Отправлено 26 Март 2018 - 20:16

Здравствуйте.
Занимаюсь созданием рекламных компаний в рекламных сетях Яндекса (РСЯ). 
Предлагаю свои услуги по созданию и продвижению компаний и услуг в РСЯ. 

Где готов работать на результат (Бесплатное создание компании, дальнейшее ее ведение за процент от результата моей работы)
На договорных (ваших) условиях. (также возможен процент от приведенных клиентов). 

Либо по пакету Стандарт (фиксированная оплата за создание и ведение рекламной компании)
Все варианты и более подробную информацию уточняем и обговариваем.
Для связи пишите на почту: verbsikitev@gmail.com
или по тел: +79774893966

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 10:12

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