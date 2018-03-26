Создайте свой интернет-магазин с китайскими товарами

Отправлено 26 Март 2018 - 09:42

Компания OT Commerce предлагает готовые интернет-магазины с товарным наполнением от Таобао/1688.com. Товары уже добавлены и обновляются автоматически. Интернет-магазин устанавливается на ваш домен в течение трех дней с момента покупки сайта. Вы получите:

- витрину и поиск товаров Таобао/1688 на ваш выбор;

- настойки цены, валюты и др.;

- функционал для установки примерного веса;

- функционал для продвижения интернет-магазина: новости, отзывы, seo-настройки;

- возможность перевода сайта на любой язык.

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Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: 26 Март 2018 - 19:34