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CTR&ROI. Разгружаем арбитражников и маркетологов.

Автор темы ctrandroi, Вчера, 10:01

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#1 ctrandroi

ctrandroi

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Отправлено Вчера, 10:01

Здравствуйте!

Если Вы еще не знакомы с нами, тогда Вам определенно стоит это сделать. 26A1.png
В CTR&ROI мы готовы помочь на любом этапе запуска Ваших успешных рекламных кампаний.

Дизайнеры, верстальщики, программисты и арбитражники собрались в одном месте чтобы помочь Вам достигать новых вершин профита. D83DDE80.png

Наши услуги:

2705.png Дизайн. Отрисуем и анимируем тизеры, баннеры, объявления и любую другую графику для Ваших нужд, а профессиональный ретушер обработает любое изображение на качественно новом уровне.

2705.png Верстка. Разработаем или скопируем лендинги и прелендинги любой сложности. Поможем с установкой на хостинг, настроим формы, адаптируем для мобильных.

2705.png Копирайтинг. Напишем кликабельные объявления, вовлекающие тексты на сайты в и социальные сети.

2705.png Разработка. Воплотим в код любую Вашу идею, даже ту, которая раньше казалось невозможной. Авторегеры, грабберы, парсеры, рассыльщики, автоматизация любых действий.

Подробнее о наших услугах можно прочитать в группе вк.

2709.pngD83DDD8D.png Для обсуждения заказа свяжитесь с нами любым удобным способом.

Контакты:
Telegram: ctrandroi
Email: manager@ctrandroi.ru
Skype: live:ctrandroi
Сайт: https://ctrandroi.ru/

 

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И сразу акция!
Каждому клиенту, заказавшему тизеры, баннеры или объявления каждый третий в подарок.D83CDF81.png
При заказе от 10 штук мы бесплатно скопируем для Вас любой лендинг.
Подробности можно уточнить у менеджера.D83CDF85.png

 

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