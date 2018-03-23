CTR&ROI. Разгружаем арбитражников и маркетологов.

Отправлено Вчера, 10:01

Здравствуйте!



Если Вы еще не знакомы с нами, тогда Вам определенно стоит это сделать.

В CTR&ROI мы готовы помочь на любом этапе запуска Ваших успешных рекламных кампаний.



Дизайнеры, верстальщики, программисты и арбитражники собрались в одном месте чтобы помочь Вам достигать новых вершин профита.



Наши услуги:



Дизайн. Отрисуем и анимируем тизеры, баннеры, объявления и любую другую графику для Ваших нужд, а профессиональный ретушер обработает любое изображение на качественно новом уровне.



Верстка. Разработаем или скопируем лендинги и прелендинги любой сложности. Поможем с установкой на хостинг, настроим формы, адаптируем для мобильных.



Копирайтинг. Напишем кликабельные объявления, вовлекающие тексты на сайты в и социальные сети.



Разработка. Воплотим в код любую Вашу идею, даже ту, которая раньше казалось невозможной. Авторегеры, грабберы, парсеры, рассыльщики, автоматизация любых действий.



Подробнее о наших услугах можно прочитать в группе вк.



Для обсуждения заказа свяжитесь с нами любым удобным способом.



Контакты:

Telegram: ctrandroi

Email: manager@ctrandroi.ru

Skype: live:ctrandroi

Сайт: https://ctrandroi.ru/

И сразу акция!

Каждому клиенту, заказавшему тизеры, баннеры или объявления каждый третий в подарок.

При заказе от 10 штук мы бесплатно скопируем для Вас любой лендинг.

Подробности можно уточнить у менеджера.