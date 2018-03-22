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AntiAdBlock.ru — монетизируй трафик с блокировщиками рекламы!

Автор темы AntiAdBlock, Вчера, 14:12

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#1 AntiAdBlock

AntiAdBlock

    Новичок

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Отправлено Вчера, 14:12

Всем привет!

Многие из вас знают нашу команду по проекту ClicksCloud. Это рекламная сеть, которая специализируется на новостном трафике.
По нашей статистике почти 35% аудитории вашего сайта уже сейчас не видит рекламу, видит пустой белый экран вместо контента, либо вообще не может перейти на ваш сайт из -за блокировщиков рекламы! 
Вы теряете до 25% рентабельности площадки!

Проблема с блокировщиками рекламы все сильнее бьет по вашему карману, 
поэтому мы создали два новых сервиса для владельцев сайтов и вебмастеров, которые помогут вам зарабатывать больше денег.

1. AdBlockMetrics.ru — сервис, который отслеживает в реальном времени долю адблок трафика на сайте. Добавляйте свои сайты в несколько кликов и отслеживайте статистику в динамике.
2. AntiAdBlock.ru — сервис монетизации adblock-трафика. Наша технология успешно обходит крупнейшие блокировщики рекламы. Аудитория с adblock-ом видит рекламу так, как если бы блокировщик у них был выключен.
Важные тезисы:
 

  • Выкупаем 100% AdBlock-аудитории с вашей площадки по всем ГЕО и тематикам
  • Не создаём дополнительной нагрузки на ваш сайт
  • Не просим пользователей выключать блокировщики и добавлять сайт в доверенные
  • Обычные посетители увидят вашу рекламу, а посетители с блокировщиками увидят рекламу из нашей сети
  • Мы оплатим все показы — средний CPM страницы от 35 рублей и выше
  • Выплаты один раз в неделю

Помимо этого, для старта работы вам не нужно менять вёрстку сайта, потому что наш код занимает существующие рекламные места и не ломает разметку сайта.
Вам также не потребуется помощь дизайнера и программиста — установите строчку кода на сайт и забудьте про все технические интеграции!

Начните показывать рекламу пользователям с блокировщиками рекламы и получите до +25% к заработку вашего сайта — AntiAdBlock.ru

Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете задать их в онлайн-диалоге на сайтах, в данной теме, либо пишите нам на почту marketing@antiadblock.ru!
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