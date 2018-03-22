AntiAdBlock.ru — монетизируй трафик с блокировщиками рекламы!

Отправлено Вчера, 14:12

Всем привет!

Многие из вас знают нашу команду по проекту ClicksCloud. Это рекламная сеть, которая специализируется на новостном трафике.

По нашей статистике почти 35% аудитории вашего сайта уже сейчас не видит рекламу, видит пустой белый экран вместо контента, либо вообще не может перейти на ваш сайт из -за блокировщиков рекламы!

Вы теряете до 25% рентабельности площадки!



Проблема с блокировщиками рекламы все сильнее бьет по вашему карману,

поэтому мы создали два новых сервиса для владельцев сайтов и вебмастеров, которые помогут вам зарабатывать больше денег.



1. AdBlockMetrics.ru — сервис, который отслеживает в реальном времени долю адблок трафика на сайте. Добавляйте свои сайты в несколько кликов и отслеживайте статистику в динамике.

2. AntiAdBlock.ru — сервис монетизации adblock-трафика. Наша технология успешно обходит крупнейшие блокировщики рекламы. Аудитория с adblock-ом видит рекламу так, как если бы блокировщик у них был выключен.

Важные тезисы:



Выкупаем 100% AdBlock-аудитории с вашей площадки по всем ГЕО и тематикам

Не создаём дополнительной нагрузки на ваш сайт

Не просим пользователей выключать блокировщики и добавлять сайт в доверенные

Обычные посетители увидят вашу рекламу, а посетители с блокировщиками увидят рекламу из нашей сети

Мы оплатим все показы — средний CPM страницы от 35 рублей и выше

Выплаты один раз в неделю

Помимо этого, для старта работы вам не нужно менять вёрстку сайта, потому что наш код занимает существующие рекламные места и не ломает разметку сайта.

Вам также не потребуется помощь дизайнера и программиста — установите строчку кода на сайт и забудьте про все технические интеграции!



Начните показывать рекламу пользователям с блокировщиками рекламы и получите до +25% к заработку вашего сайта — AntiAdBlock.ru



Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете задать их в онлайн-диалоге на сайтах, в данной теме, либо пишите нам на почту marketing@antiadblock.ru!

