Vortex Advertising - партнерская сеть с индивидуальным подходом

Отправлено Вчера, 13:54

Добрый день, господа арбитражники!

Представляем вам Vortex Advertising - CPA-сеть с индивидуальным подходом к пабам и рекламодателям.

Основные вертикали, с которыми мы работаем: дейтинг, как mainstream, так и adult, а также нутра (но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем расширяться).

В нашей партнерке мы предлагаем:

WW гео;

Выплаты каждую неделю;

Топовые смартлинки;

Высокие выплаты;

Долгосрочное сотрудничество и персональную поддержку.

У нас есть много эксклюзивных офферов под разные виды трафика, которые могут вас заинтересовать. Чтобы начать работать уже сегодня, переходите по ссылке для регистрации: http://my.vortexads.com/signup

Или же напишите нам для уточнения любых деталей:

Email: le.lina@vortexads.com

Skype: le.lina_3