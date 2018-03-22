Vortex Advertising - партнерская сеть с индивидуальным подходом

Добрый день, господа арбитражники!
Представляем вам Vortex Advertising - CPA-сеть с индивидуальным подходом к пабам и рекламодателям.
Основные вертикали, с которыми мы работаем: дейтинг, как mainstream, так и adult, а также нутра (но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем расширяться).
В нашей партнерке мы предлагаем:
- WW гео;
- Выплаты каждую неделю;
- Топовые смартлинки;
- Высокие выплаты;
- Долгосрочное сотрудничество и персональную поддержку.
У нас есть много эксклюзивных офферов под разные виды трафика, которые могут вас заинтересовать. Чтобы начать работать уже сегодня, переходите по ссылке для регистрации: http://my.vortexads.com/signup
Или же напишите нам для уточнения любых деталей:
Email: le.lina@vortexads.com
Skype: le.lina_3