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Vortex Advertising - партнерская сеть с индивидуальным подходом

Автор темы VortexAds, Вчера, 13:54

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#1 VortexAds

VortexAds

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Отправлено Вчера, 13:54

Добрый день, господа арбитражники!

 

Представляем вам Vortex Advertising - CPA-сеть с индивидуальным подходом к пабам и рекламодателям.

Основные вертикали, с которыми мы работаем: дейтинг, как mainstream, так и adult, а также нутра (но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем расширяться).

 

В нашей партнерке мы предлагаем:

  • WW гео;
  • Выплаты каждую неделю;
  • Топовые смартлинки;
  • Высокие выплаты;
  • Долгосрочное сотрудничество и персональную поддержку.

 

У нас есть много эксклюзивных офферов под разные виды трафика, которые могут вас заинтересовать. Чтобы начать работать уже сегодня, переходите по ссылке для регистрации: http://my.vortexads.com/signup

 

Или же напишите нам для уточнения любых деталей: 

Email: le.lina@vortexads.com

Skype: le.lina_3

 

 

 


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