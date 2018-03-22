VDS4YOU.COM – VPS / VDS Новости, акции, скидки.

Отправлено 22 Март 2018 - 11:34

Здравствуйте.

Рады предложить вам услуги по аренде SSD VPS / VDS серверов в России от 125 руб.



Для наших клиентов мы предлагаем 2 типа тарифных планов аренды VPS / VDS серверов:



Тарифные планы ONLY SSD, включающих себя размещение VPS клиентов на серверах с SSD накопителями для размещения сайтов и проектов требующих производительность и скорость отдачи, а также гибридные тарифные планы SATA+SAS, включающих размещение на SATA дисках с SAS кэшем для размещения не требовательных проектов или скриптов.



Наши тарифные планы:

Для размещения сайтов, в зависимости от тарифного плана, доступна бесплатная лицензия ISPmanager 5 Lite.



VPS базируется на серверах с процессорами E5-2650 и E5-1650, на аппаратной виртуализации KVM.

Размещение серверов производиться в нескольких дата-центрах: Санкт-Петербург и Москва.



Для тарифных планов ONLY SSD VPS по запросу предоставляется место на бекап сервере. Объем бекап хранилища зависит от выбранного тарифного плана.



Дополнительно к услугам аренды VPS / VDS мы предлагаем аренду бекап хранилища - 2 руб. за 1ГБ. Для активных клиентов, с услугой аренды VPS сервера, расширение размера бекап хранилища производиться по цене - 1.5 руб. за 1ГБ.



В рамках базового администрирования предлагается бесплатный перенос сайтов и данных.

Для интернет магазинов доступен заказ SSL-сертификатов по доступным ценам от 530 руб.год за сертификат Comodo Positive SSL. При заказе сертификата на 2 и более года действует сниженная цена.



Способы оплаты





Для оплаты услуг доступны более 20 способов электронных платежей, такие как: Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI, банковские карты, а также набирающая популярность оплата в крипто валюте Bitcoin. Для оплаты безналичным платежом, доступна оплата для физ. и юр.лиц.



Наши услуги:



Аренда VPS SSD от 125 руб.



Аренда гибридных VPS 91 руб.



Дополнительные услуги:



SSL-сертификаты: Цена на SSL



Бекап-хостинг: Заказать бекап-хостинг



Наши контакты:



Web сайт: vds4you.com

Отдел продаж: sales@vds4you.com

Телефон отдела продаж: +7 (495) 133-58-93

Поддержка клиентов: Центр поддержки

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Способы оплаты: Методы оплаты

Реквизиты компании: ООО «ХАЙТЕК ТЕХНОЛОГИИ»

ИНН/КПП 7727267962/772701001







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Сегодня мы предлагаем вам уникальную возможность заказать VPS и получить до 100GB места на бекап хранилище абсолютно бесплатно!



Все что Вам нужно сделать, заказать VPS по тарифному плану ONLY SSD не ниже SSD Small и получить место на распределенном бекап хранилище:

SSD Small – 20GB FTP Storage FREE!

SSD Base – 40GB FTP Storage FREE!

SSD Std – 60GB FTP Storage FREE!

SSD Dev – 80GB FTP Storage FREE!

SSD BIG > SSD MX-DED – 100GB FTP Storage FREE!



- Максимальный объем FTP хранилища может достигать 5000GB;

- Возможность доступа по протоколам FTP/sFTP(SSH)/rsync;

- Стоимость увеличения бесплатного хранилища для активных клиентов 1 руб. за 1GB;

- Размещение данных производиться на распределенном хранилище в RAID 10;

- Доступ к бекап хранилищу предоставляется без ограничений по трафику на скорости до 500Мбит/с;

- Размещение бекап хранилищ производится в резервных дата-центрах, с сохранением доступности в любой момент времени.



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В период с 22 марта по 10 апреля - панель управления ISPmanager предоставляется бесплатно! Активируйте специальный промо-код в период проведения промо-акции, пользуйтесь панелью ISPmanager бесплатно в течение месяца и получите дополнительную скидку на продление!

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Ваш Хайтек Хостинг: VDS4YOU.COM | ООО «ХАЙТЕК ТЕХНОЛОГИИ»