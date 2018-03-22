MegaResearch - b2b партнерская программа. 500 р. за лид.

Отправлено Вчера, 11:27

Партнерская программа MegaResearch - это b2b-партнерка с оплатой за регистрации или проценты с продаж.

Мы представляю ведущее российское маркетинговое агентство в b2b секторе - MegaResearch, которое специализируется на разработке маркетинговых исследований и бизнес-планов во всех отраслях экономики.



Среди наших клиентов крупнейшие отечественные и иностранные кампании, такие как Shell, Роснефть, Газпром, Роснано, X5 RETAIL GROUP и тд.

Если на вашем сайте может присутствовать отборная бизнес-аудитория, добро пожаловать к нам!

https://www.megarese....ru/for_partner