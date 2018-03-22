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MegaResearch - b2b партнерская программа. 500 р. за лид.

Автор темы megaresearch, Вчера, 11:27

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#1 megaresearch

megaresearch

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Отправлено Вчера, 11:27

Партнерская программа MegaResearch - это b2b-партнерка с оплатой за регистрации или проценты с продаж.

Мы представляю ведущее российское маркетинговое агентство в b2b секторе - MegaResearch, которое специализируется на разработке маркетинговых исследований и бизнес-планов во всех отраслях экономики.

Среди наших клиентов крупнейшие отечественные и иностранные кампании, такие как Shell, Роснефть, Газпром, Роснано, X5 RETAIL GROUP и тд.

Если на вашем сайте может присутствовать отборная бизнес-аудитория, добро пожаловать к нам!

 

https://www.megarese....ru/for_partner


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