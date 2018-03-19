Здравствуйте!
Предлагаю Вам практически любой макет из themeforest за полцены.
Если у Вас нету времени на поиск шаблона, могу подыскать самостоятельно (на том же themeforest) макет по нужной Вам тематике (для этого просто напишите мне какая у Вас услуга/товар).
Если именно такого шаблона, какой Вы выбрали, не смогу достать, тогда предложу десяток схожих по тематике, возможно даже лучших.
В наличии шаблоны: WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, Magento, Prestashop, PSD, HTML и многие другие.
Заходите на themeforest, выбираете шаблон, пишите мне, экономите деньги.
В итоге Вы получаете полноценный сайт, намного дешевле нежели заказывать у веб-студий.
Оплата:
Выбираете шаблон, я ставлю его на свой хостинг (чтобы Вы убедились что шаблон у меня в наличии), Вы оплачиваете, скидую Вам архив с Вашим шаблоном.
Дополнительно:
Могу предоставить полное сопровождение шаблона, от загрузки на хостинг до полного запуска (наполнение информацией и тд).
Грубо говоря, тот же сайт под ключ, но намного дешевле.
Стоимость оговаривается отдельно.
Контакты для связи:
Telegram: @themesell (http://t.me/themesell)
ICQ: 729 147 166
Email: themesell@mail.ru
Skype: live:themesell
Продажа шаблонов с themeforest за полцены
Автор темы themesell, Сегодня, 12:16
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