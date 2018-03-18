Чарджбек в сфере туризма

Отправлено Вчера, 09:32

Наступила весна, температура повышается, солнышко все чаще радует нас своим присутствием, а значит пришла пора планирования летнего отдыха и, желательно, подальше от дома в какой-нибудь теплой стране с золотистым пляжем. В эпоху глобальной сети больше нет нужды покупать билеты в аэропорту, сломя голову искать гостиницу сразу после прилета и ловить гидов, дабы договориться о проведении экскурсии. Все это можно сделать заранее, не выходя из дома через специализированные интернет-сервисы. Все большая часть бизнеса уходит в сеть, а значит и таких сервисов становиться все больше и больше. А там где много людей и денег, много тех, кто захочет нечестным путем поживиться и заглотить лакомый кусок. Выявить злоумышленника в сети не всегда просто, часто они используют не собственные сайты, вместо этого скрываются на проверенных временем и известных ресурсах под видом официального представителя услуг.

Давайте рассмотрим, какие ситуации могут возникнуть во время отпуска и не только, с которыми вам поможет процедура «Chargeback»:

Самая первая неприятность может случиться, когда Вы еще не покинули родного города, а именно в аэропорту. Авиаперевозки довольно требовательный и рискованный в плане затрат бизнес, и в любой момент авиакомпания может оказаться банкротом, и хорошо еще, если Вам посчастливится в этот момент оказаться дома, а не за границей. Бесплатно другая компания вряд ли предоставит вам самолет. На этот случай, вам лучше иметь в запасе денежные средства в запасе. А вот вернуть деньги с несостоявшегося перевозчика вполне можно с помощью чарджбека.

Итак, Вы осуществили перелет, отправляетесь в гостиницу, но там вам сообщают, что номер, который заказывали, по ошибке оказался занят, и, к сожалению, другие номера по данной цене тоже не свободны, но есть подороже. Не спешите соглашаться! Если бронирование происходило через соответствующий сервис – подайте жалобу через контакты, указанные на сайте, обычно это помогает. Если же продолжают отказывать и деньги возвращать в полной мере не собираются, смело можете подавать заявление на проведение процедуры «Чарджбек».

Наконец, размещения закончены, даже удалось пару раз искупаться в местном водоеме, Вы решаете проверить расписание экскурсий и с удивлением обнаруживаете, что вместо ежедневного изучения достопримечательностей, указанных в программе, которую предоставил туристический оператор, на весь период отпуска предоставляется только 2-3 экскурсии, одна из которых платная, хотя менеджер уверял, что «все включено». При попытке связаться с агентством, Вам говорят, что оператор не причем, все претензии к местным гидам, и вообще, Вы все сами виноваты. В этой ситуации также поможет возвратный платеж.

Чтобы не случилось, всегда старайтесь сохранить как можно больше чеков и других доказательств, а также внимательно читайте договора перед подписью, это дает куда большие шансы вернуть свои деньги, а также уменьшит срок проведения оспаривания операций по банковской карте.

Если Вам нужна консультация или помощь в возврате средств – можете обращаться к нашему специалисту по чарджбеку– Миндубаеву Наилю через следующие способы связи:

Скайп: Nailtf

Телефон, WhatsApp, Telegram: 85910680947

страница во Вконтакте: https://vk.com/nmindubaev,

группа: https://vk.com/chargeback116

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электронная почта: helpchargeback@gmail.com

сайт: www.help-chargeback.ru