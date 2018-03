Bridge-of-love.com - конвертация международного дайтинга трафика

Отправлено Вчера, 19:40

Дорогие партнёры, друзья вебмастера и арбитражники. Приглашаем вас присоединится и заработать с партнерской программой сайта Bridge-of-love.com

Сегодня мы готова вновь выйти в паблик, после длительной работы в привате.

Наша партнерская программа представляет международный сайт знакомств реальных людей . реальность пользователей наше заметное преимущество . Мы разработали и внедрили современные способы идентификации личности для девушек сайта, что позволило практически избавится от проблем с фейковыми профилями. Наш сайт пользуется популярностью среди людей со всего мира которые разочаровались в классических дейтинг сайтах с их бесконечными фейками, ботами , моделями и операторами.

Технический отдел и антискам политика достаточно успешно и быстро решает проблемы которые возникают у пользователей . мы фиксируем высокое колич реальных встреч наших клиентов и разрабатываем полезные и убедительные промоматериалы.

Мы открыты для создания новых промоматериалов для наших партнеров индивидуально.

В рамках нашей партнерки отлично монетизируются такие виды трафика как :

- поисковый

- социальный

- e-mail компании

У вас есть три способа получить деньги, когда вы работаете с нами:

-Pay Per Lead offer: up to $8

- Pay Per Sale offer: 30% of sales

- 2nd tier commission = 10%

холд системы минимальный только 24 часа.

Партнерка реализована на платформе hasoffers имеет удобную и понятную админинку.

Вы можете присоединиться в любое время и рассчитывать на ежимесечные выплаты с 5 по 10 каждого месяца при минимальном баллансе в 50 дол . выплата проводится в пайпол , вебмани епейментс.

Индивидуальный подход, стучи к нам в Skype afrikanez78 и мы вам поможем вам начать максимально быстро.

Сообщение отредактировал bridgeoflove: Вчера, 19:41