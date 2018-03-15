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Bridge-of-love.com - конвертация международного дайтинга трафика

Автор темы bridgeoflove, Вчера, 19:40

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#1 bridgeoflove

bridgeoflove

    Новичок

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Отправлено Вчера, 19:40

Дорогие партнёры, друзья вебмастера и арбитражники. Приглашаем вас присоединится и заработать с партнерской программой сайта Bridge-of-love.com
Сегодня мы готова вновь выйти в паблик, после длительной работы в привате.
Наша партнерская программа представляет международный сайт знакомств реальных людей . реальность пользователей наше заметное преимущество . Мы разработали и внедрили современные способы идентификации личности для девушек сайта, что позволило практически избавится от проблем с фейковыми профилями. Наш сайт пользуется популярностью среди людей со всего мира которые разочаровались в классических дейтинг сайтах с их бесконечными фейками, ботами , моделями и операторами. 
Технический отдел и антискам политика достаточно успешно и быстро решает проблемы которые возникают у пользователей . мы фиксируем высокое колич реальных встреч наших клиентов и разрабатываем полезные и убедительные промоматериалы.
Мы открыты для создания новых промоматериалов для наших партнеров индивидуально.
В рамках нашей партнерки отлично монетизируются такие виды трафика как :
- поисковый
- социальный 
- e-mail компании
 
 
У вас есть три способа получить деньги, когда вы работаете с нами:

-Pay Per Lead offer: up to $8 

- Pay Per Sale offer: 30% of sales 

- 2nd tier commission = 10%

холд системы минимальный только 24 часа. 
 
Партнерка реализована на платформе hasoffers имеет удобную и понятную админинку. 
Вы можете присоединиться в любое время и рассчитывать на ежимесечные выплаты с 5 по 10 каждого месяца при минимальном баллансе в 50 дол . выплата проводится в пайпол , вебмани епейментс.
Регистрируйтесь http://affiliate.bridge-of-love.com/
 
Индивидуальный подход, стучи к нам в Skype afrikanez78 и мы вам поможем вам начать максимально быстро.

Сообщение отредактировал bridgeoflove: Вчера, 19:41

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