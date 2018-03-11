Betatransfer.net - Обменник криптовалют онлайн

Отправлено 11 Март 2018 - 18:39

Полуавтоматический профессиональный он-лайн-сервис https://betatransfer.net/ представляет вам комплекс услуг по обмену, покупке или продаже криптовалюты:

- Dash

- Litecoin

- Ripple

- Bitcoin cash

- Wex USD

Наш обменник способен гарантировать быстрые, безопасные и анонимные финансовые процедуры с российскими рублевыми платёжными карточками как Сберегательного банка России, так и прочих финучреждений - Альфа-Банк, ВТБ и Тинькофф банк. Кроме этого, поддерживается работа с webmoney и яндекс деньги, выполняются валютные переводы на WIRE, проработаны и другие общеизвестные системы.

Мы готовы предоставить довольно интересные коммерческие предложения:

- выгодные обменные курсы;

- быстрая помощь группы поддержки посетителей;

- мы можем предоставить бонусы для постоянных клиентов;

- конвертация средств производится довольно быстро, на протяжении 30 минут;

- сервис в автоматическом режиме корректирует курсы валют в строгом соответствии с колебаниями в этом сегменте рынка.

Достаточно большой ресурс денежных средств Betatransfer гарантирует вам не только чрезвычайно заманчивый курс обмена криптовалюты, и не на одни лишь российские рубли, возможна также свободная конвертация фактически по всем направлениям. Betatransfer.net готов предоставить инструментарий для финансовых операций с криптовалютами с помощью услуги по обмену, покупке и продаже валют через наиболее популярные платежные системы. Так, все, кто работает с электронными финансами (online-бизнесмены, фрилансеры, владельцы интернет-магазинов и др.) получают прекрасную возможность делать моментальные финансовые трансферы, пополнять баланс, свободно, без лимитов управлять личными средствами и осуществлять необходимые операции с валютой. Плюс ко всему, у нас вы имеете возможность хранить сводки по балансу и намечаемым платежам, получить персональное рабочее место для хранения частных сведений по вашим транзакциям. На нашем интернет-сайте предусмотрена партнерская программа, которая предлагает достаточно выгодные условия для опытных рефоводов, которые имеют блоги, свои сайты и активные подписи на интернет-форумах и, конечно, приветствуется наличие групп в социальных сетях. Для них предусматривается гонорар в размере 0,8% .

Воспользуйтесь услугами нашего обменника криптовалют и вы убедитесь в том, что он обеспечивает услуги для проведения транзакций в любом из направлений, а самое главное, делает это за тридцать минут, анонимно, с гарантией безопасности и в любое время.

Время работы:

c 9:00 до 02:00 по МСК

Поддержка клиентов:

Jabber:betatransfer@xmpp.jp

Skype:betatransfer

Telegram:betatransfer

Почта:support@betatransfer.net

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