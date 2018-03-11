amegafx.com - партнерская программа от брокерской компании Amega.
Автор темы AmegaFX, Сегодня, 13:41
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Отправлено Сегодня, 13:41
Уважаемые вебмастера, блогеры, партнеры!
Предлагаем Вам сотрудничество с молодой брокерской компанией Amega.
Над созданием бренда работала команда профессионалов с 10-летним опытом работы в сфере финансового беттинга.
Вам не нужно разбираться в тонкостях валютного и финансового рынков, иметь практику трейдинга или инвестирования, изучать автоматические торговые системы. Если Вы владелец сайта, блога или форума, имеете аккаунт в социальных сетях или имеете опыт общения на тематических ресурсах, то партнерские программы AMEGA - это прекрасная возможность заработать без собственных вложений, получая вознаграждение с торгового оборота привлеченных клиентов.
Компания предоставляет своим партнерам условия одни из лучших в индустрии Форекс.
Преимущества сотрудничества с брокером AMEGA:
- Трех уровневая система вознаграждений;
- Вознаграждение начисляется моментально, в режиме реального времени;
- Выплаты на более 200 платежных систем;
- Высокие комиссии с каждой закрытой сделки Ваших партнеров;
- Доход от суб-партнеров. Постройте свою партнерскую сеть и превратите ее в серьезный бизнес;
- Нет ограничений на объемы сделок или количество привлеченных клиентов;
- Полная детализация и учет всех транзакций в партнерском кабинете.
Если заинтересовало наше предложение и Вы хотите пополнить число наших опытных партнеров, в лице медийных компаний, инвестиционных менеджеров, аффилиатных сетей, присоединяйтесь к нашему дружному коллективу и начинайте зарабатывать вместе с нами.
На все интересующие Вас вопросы отвечу в данной теме.
Связь с партнерским отделом компании Amega: partner@amegafx.com
Официальный сайт: amegafx.com
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