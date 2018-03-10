Требуется копирайтер

Копирайтеру с 10 летним стажем работы требуются помощники для написания текстов различной тематики. Работа есть постоянно и в большом количестве.
Перед началом сотрудничества нужно пройти небольшое тестовое задание (оплачиваемое).
Требования:
Рассматриваться будут только кандидаты с опытом работы не менее 2-х лет на аналогичной должности.
Необходимо знание элементарных правил написания текстов различных видов: информационный, рекламный, описание товаров и так далее.
Высокий уровень знаний русского языка (грамматика, орфография, пунктуация, стилистика) - будет обязательно проверяться тестированием.
Условия:
Оплата производится по факту написания статьи.
1000 знаков без пробелов оплачивается в размере от 30 до 40 рублей в зависимости от темы текста, а также вашей оценки после собеседования и написания тестовой работы.
Выплаты производятся только в электронной валюте - Webmoney, Qiwi, ЯндексДеньги.
Большее предпочтение отдается кандидатам из Крыма и Симферополя.
Обращаться по электронной почте - dianabest85@gmail.com или в лс.