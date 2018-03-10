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Требуется копирайтер

Автор темы Tiher, Вчера, 15:35

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#1 Tiher

Tiher

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 15:35

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Копирайтеру с 10 летним стажем работы требуются помощники для написания текстов различной тематики. Работа есть постоянно и в большом количестве. 
 
Перед началом сотрудничества нужно пройти небольшое тестовое задание (оплачиваемое). 
 
Требования: 
 
Рассматриваться будут только кандидаты с опытом работы не менее 2-х лет на аналогичной должности. 
Необходимо знание элементарных правил написания текстов различных видов: информационный, рекламный, описание товаров и так далее. 
Высокий уровень знаний русского языка (грамматика, орфография, пунктуация, стилистика) - будет обязательно проверяться тестированием. 
 
Условия: 
 
Оплата производится по факту написания статьи. 
1000 знаков без пробелов оплачивается в размере от 30 до 40 рублей в зависимости от темы текста, а также вашей оценки после собеседования и написания тестовой работы. 
Выплаты производятся только в электронной валюте - Webmoney, Qiwi, ЯндексДеньги. 
Большее предпочтение отдается кандидатам из Крыма и Симферополя. 
 
Обращаться по электронной почте - dianabest85@gmail.com или в лс.

 


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