Настройка, оптимизация и введение Google AdWords и Яндекс.Директ

Отправлено Вчера, 22:13

Здравствуйте!



Немного обо мне

Меня зовут Марьяна, успешно занимаюсь настройкой и введением контекстной рекламы (Google AdWords, Яндекс.Директ) с 2013 года.

Знания подтверждены сертификацией компании Google



Буду полезна если у Вас есть:

- свoй caйт и Bы xoтитe получать большe клиeнтoв;

- рaботающий бизнес и Bам нужно увлечь нужную Вaм аудитopию;

- настpoенная peклама, но Вы нeдoвoльны еe резyльтaтoм;



Гарантирую Вам:

1. Сотрудничество с высококвалифицированным специалистом.

2. Звонки и заявки клиентов.

3. Индивидуальную работу с Вами.

4. Бесплатный аудит уже работающей рекламы.



Какие услуги я предлагаю:



- Создание рекламных кампаний (РК):

Создание и качественная настройка контекстной рекламы Google AdWords или Яндекс.Директ;

Полная проработка семантического ядра;

Грамотная структуризация РК по группам объявлений;

Ручная проработка всевозможных минус-слов;

Создание релевантных объявлений со всеми расширениями;

Настройка ремаркетинга и ретаргетинга.



- Введение РК:

Управление ставками для максимального снижения средней цены за клик;

Выявление неэффективных ключевых фраз и объявлений;

Добавление минус-слов;

Отключение неэффективных площадок;

Добавление новых ключевых фраз;

А/Б-тестирование объявлений.



- Оптимизация уже существующих РК:

Переработка РК с внесением рекомендаций после аудита и устранением недостатков.



Все эти действия минимизируют цену перехода и увеличивают количество клиентов!



P.S. Под каждого клиента создается новый аккаунт. После моего отчёта и Вашей оплаты предоставляется полный доступ!



Стоимость:

Цена настройки РК от 65$*

*Итоговая стоимость услуг зависит от оговорённого объёма работ, количества рекламируемых товаров/услуг.



Контакты для связи:

Пошта: info@mkcontext.com

Skype: live:mkcontext

Telegram: @mkcontext

ICQ: 657 957 456

Сайт: mkcontext.com