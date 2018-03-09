Настройка, оптимизация и введение Google AdWords и Яндекс.Директ

Здравствуйте!
Немного обо мне
Меня зовут Марьяна, успешно занимаюсь настройкой и введением контекстной рекламы (Google AdWords, Яндекс.Директ) с 2013 года.
Знания подтверждены сертификацией компании Google
Буду полезна если у Вас есть:
- свoй caйт и Bы xoтитe получать большe клиeнтoв;
- рaботающий бизнес и Bам нужно увлечь нужную Вaм аудитopию;
- настpoенная peклама, но Вы нeдoвoльны еe резyльтaтoм;
Гарантирую Вам:
1. Сотрудничество с высококвалифицированным специалистом.
2. Звонки и заявки клиентов.
3. Индивидуальную работу с Вами.
4. Бесплатный аудит уже работающей рекламы.
Какие услуги я предлагаю:
- Создание рекламных кампаний (РК):
Создание и качественная настройка контекстной рекламы Google AdWords или Яндекс.Директ;
Полная проработка семантического ядра;
Грамотная структуризация РК по группам объявлений;
Ручная проработка всевозможных минус-слов;
Создание релевантных объявлений со всеми расширениями;
Настройка ремаркетинга и ретаргетинга.
- Введение РК:
Управление ставками для максимального снижения средней цены за клик;
Выявление неэффективных ключевых фраз и объявлений;
Добавление минус-слов;
Отключение неэффективных площадок;
Добавление новых ключевых фраз;
А/Б-тестирование объявлений.
- Оптимизация уже существующих РК:
Переработка РК с внесением рекомендаций после аудита и устранением недостатков.
Все эти действия минимизируют цену перехода и увеличивают количество клиентов!
P.S. Под каждого клиента создается новый аккаунт. После моего отчёта и Вашей оплаты предоставляется полный доступ!
Стоимость:
Цена настройки РК от 65$*
*Итоговая стоимость услуг зависит от оговорённого объёма работ, количества рекламируемых товаров/услуг.
Контакты для связи:
Пошта: info@mkcontext.com
Skype: live:mkcontext
Telegram: @mkcontext
ICQ: 657 957 456
Сайт: mkcontext.com