King Servers - проверенные сервера и хостинг. 10% скидка для форумчан

King Servers – это качественный VPS/VDS и виртуальный хостинг на быстрых SSD дисках.
- УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Простой и интуитивно-понятный интерфейс поможет продлить услугу хостинга, поменять конфигурацию, сделать запрос в службу поддержки и другие задачи, за считаные минуты.
- ПРОСТОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ
Поменять конфигурацию виртуального сервера можно на «лету» как в сторону увеличения, так и понижения производительности. У нас найдете решение под любые задачи – быстрые и вместительные HDD/SSD (10-100Гб HDD, 5-25Гб SSD) диски, качественные каналы связи от DATA-центра, возможность выбора объема RAM и тип CPU обеспечивают должный уровень масштабируемости.
- НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
При использовании shared-хостинга практически любой проект может быть инфицирован через соседний сайт. VPS/VDS подразумевает только независимое виртуальное окружение, а поэтому такой вариант инфицирования, взлома исключен. Хорошо продуманная защита от DDOS атак.
- ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Каждый вводимый в эксплуатацию сервер проходит тестирование. Используется программное обеспечение стабильных сборок и надежная аппаратная часть от мировых брендов.
Услуги виртуального хостинга King Servers представлены следующими тарифными планами:
Тариф "ЛЕГКИЙ":
- Диск: 5гб
- Домены: 1 сайт/ FTP доступ
- Трафик: Неограничено
- База данных: Неограничено
Тариф "ОПТИМО":
- Диск: 10гб
- Домены: 5 сайтов/ FTP доступ
- Трафик: Неограничено
- База данных: Неограничено
Тариф "ЦЕНТУРУ":
- Диск: 15гб
- Домены: 25 сайтов/ FTP доступ
- Трафик: Неограничено
- База данных: Неограничено
Тариф "МИЛЛЕНИУМ":
- Диск: 25гб
- Домены: 50 сайт/ FTP доступ
- Трафик: Неограничено
- База данных: Неограничено
- У нас можно взять в аренду виртуальные сервера VPS от $ 5/мес. За сравнительно небольшую сумму получаете ресурсы много большие, чем у большинства хостинг-компаний shared-типа.
- На начальном тарифе с высокой вероятностью без проблем будут работать среднепосещаемые порталы (например, с посещаемостью 10-15 тыс. человек в сутки под управлением Wordpress/Joomla/DLE при настроенном кэшировании), коммерческие сайты.
- Вместе с ростом посещаемости и функционала сайта будет расти и нагрузка – соответственно, можно добавлять в конфигурацию VPS оперативную память, менять конфигурацию в целом.
- ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ СЕРВЕРА
Если вы выберете сервер со стандартным набором программного обеспечения из секции "Дополнительное ПО", мы подготовим его в кратчайшие сроки.
- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СЕРВЕРА
После заказа выделенный сервер будет подготовлен к использованию в течение дня (часто – за 1 час).
- УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
В панели управления доступны модули управления производительностью, доступом к IPMI, данные мониторинга трафика в режиме реального времени, и множество других полезных функций.
А так же:
- Потоковое видео
- CDN
- VDS сервера
- 1C сервера
- SAMP сервера
- Counter-Strike сервера
- Forex сервера
- Торговые сервера
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