King Servers - проверенные сервера и хостинг. 10% скидка для форумчан

Отправлено Вчера, 20:02



King Servers – это качественный VPS/VDS и виртуальный хостинг на быстрых SSD дисках.

УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Простой и интуитивно-понятный интерфейс поможет продлить услугу хостинга, поменять конфигурацию, сделать запрос в службу поддержки и другие задачи, за считаные минуты.

ПРОСТОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ



Поменять конфигурацию виртуального сервера можно на «лету» как в сторону увеличения, так и понижения производительности. У нас найдете решение под любые задачи – быстрые и вместительные HDD/SSD (10-100Гб HDD, 5-25Гб SSD) диски, качественные каналы связи от DATA-центра, возможность выбора объема RAM и тип CPU обеспечивают должный уровень масштабируемости.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА



При использовании shared-хостинга практически любой проект может быть инфицирован через соседний сайт. VPS/VDS подразумевает только независимое виртуальное окружение, а поэтому такой вариант инфицирования, взлома исключен. Хорошо продуманная защита от DDOS атак.

ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ



Каждый вводимый в эксплуатацию сервер проходит тестирование. Используется программное обеспечение стабильных сборок и надежная аппаратная часть от мировых брендов.

Услуги виртуального хостинга King Servers представлены следующими тарифными планами:



Тариф "ЛЕГКИЙ":

Диск: 5гб

Домены: 1 сайт/ FTP доступ

Трафик: Неограничено

База данных: Неограничено

Тариф "ОПТИМО":

Диск: 10гб

Домены: 5 сайтов/ FTP доступ

Трафик: Неограничено

База данных: Неограничено

Тариф "ЦЕНТУРУ":

Диск: 15гб

Домены: 25 сайтов/ FTP доступ

Трафик: Неограничено

База данных: Неограничено

Тариф "МИЛЛЕНИУМ":

Диск: 25гб

Домены: 50 сайт/ FTP доступ

Трафик: Неограничено

База данных: Неограничено

У нас можно взять в аренду виртуальные сервера VPS от $ 5/мес. За сравнительно небольшую сумму получаете ресурсы много большие, чем у большинства хостинг-компаний shared-типа.

На начальном тарифе с высокой вероятностью без проблем будут работать среднепосещаемые порталы (например, с посещаемостью 10-15 тыс. человек в сутки под управлением Wordpress/Joomla/DLE при настроенном кэшировании), коммерческие сайты.

Вместе с ростом посещаемости и функционала сайта будет расти и нагрузка – соответственно, можно добавлять в конфигурацию VPS оперативную память, менять конфигурацию в целом.

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ СЕРВЕРА



Если вы выберете сервер со стандартным набором программного обеспечения из секции "Дополнительное ПО", мы подготовим его в кратчайшие сроки.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СЕРВЕРА



После заказа выделенный сервер будет подготовлен к использованию в течение дня (часто – за 1 час).

УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



В панели управления доступны модули управления производительностью, доступом к IPMI, данные мониторинга трафика в режиме реального времени, и множество других полезных функций.

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Forex сервера

Торговые сервера

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