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King Servers - проверенные сервера и хостинг. 10% скидка для форумчан

Автор темы KingServ, Вчера, 20:02

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#1 KingServ

KingServ

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Отправлено Вчера, 20:02

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King Servers – это качественный VPS/VDS и виртуальный хостинг на быстрых SSD дисках.


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  • УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

    Простой и интуитивно-понятный интерфейс поможет продлить услугу хостинга, поменять конфигурацию, сделать запрос в службу поддержки и другие задачи, за считаные минуты.
  • ПРОСТОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ

    Поменять конфигурацию виртуального сервера можно на «лету» как в сторону увеличения, так и понижения производительности. У нас найдете решение под любые задачи – быстрые и вместительные HDD/SSD (10-100Гб HDD, 5-25Гб SSD) диски, качественные каналы связи от DATA-центра, возможность выбора объема RAM и тип CPU обеспечивают должный уровень масштабируемости.
  • НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

    При использовании shared-хостинга практически любой проект может быть инфицирован через соседний сайт. VPS/VDS подразумевает только независимое виртуальное окружение, а поэтому такой вариант инфицирования, взлома исключен. Хорошо продуманная защита от DDOS атак.
  • ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

    Каждый вводимый в эксплуатацию сервер проходит тестирование. Используется программное обеспечение стабильных сборок и надежная аппаратная часть от мировых брендов.

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Услуги виртуального хостинга King Servers представлены следующими тарифными планами:

Тариф "ЛЕГКИЙ":


  • Диск: 5гб
  • Домены: 1 сайт/ FTP доступ
  • Трафик: Неограничено
  • База данных: Неограничено

Тариф "ОПТИМО":


  • Диск: 10гб
  • Домены: 5 сайтов/ FTP доступ
  • Трафик: Неограничено
  • База данных: Неограничено

Тариф "ЦЕНТУРУ":


  • Диск: 15гб
  • Домены: 25 сайтов/ FTP доступ
  • Трафик: Неограничено
  • База данных: Неограничено

Тариф "МИЛЛЕНИУМ":


  • Диск: 25гб
  • Домены: 50 сайт/ FTP доступ
  • Трафик: Неограничено
  • База данных: Неограничено

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  • У нас можно взять в аренду виртуальные сервера VPS от &#36; 5/мес. За сравнительно небольшую сумму получаете ресурсы много большие, чем у большинства хостинг-компаний shared-типа.
  • На начальном тарифе с высокой вероятностью без проблем будут работать среднепосещаемые порталы (например, с посещаемостью 10-15 тыс. человек в сутки под управлением Wordpress/Joomla/DLE при настроенном кэшировании), коммерческие сайты.
  • Вместе с ростом посещаемости и функционала сайта будет расти и нагрузка – соответственно, можно добавлять в конфигурацию VPS оперативную память, менять конфигурацию в целом.

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  • ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ СЕРВЕРА

    Если вы выберете сервер со стандартным набором программного обеспечения из секции "Дополнительное ПО", мы подготовим его в кратчайшие сроки.
  • САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СЕРВЕРА

    После заказа выделенный сервер будет подготовлен к использованию в течение дня (часто – за 1 час).
  • УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

    В панели управления доступны модули управления производительностью, доступом к IPMI, данные мониторинга трафика в режиме реального времени, и множество других полезных функций.

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А так же:


  • Потоковое видео
  • CDN
  • VDS сервера
  • 1C сервера
  • SAMP сервера
  • Counter-Strike сервера
  • Forex сервера
  • Торговые сервера

Что бы получить 10% скидку на любой пакет услуг King Servers, оставьте в теме сообщение "Хочу промокод" и с вами свяжутся наши представители.

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