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Доход от 15 до 22% в месяц с реальной компанией HBM Corporation

Автор темы olkos, Вчера, 19:22

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#1 olkos

olkos

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Отправлено Вчера, 19:22


HBM Corporation инвестиционный проект - реальная компания с регистрацией и документами от успешной команды бизнесменов
 
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Нbmcor.com отзывы и обзор сайта инвестиционного проекта для инвесторов.
Официальный старт проекта после обновления 16 февраля 2018 года.
 
Компания HBM Corporation развивает направление ломбардного бизнеса в международном формате создавая сеть филиалов в разных странах. Вторым приоритетным направлением которое работает в каждом офисе это обмен электронных валют и криптовалюты на наличные и обратно с комиссией 3% за операцию.
Предложение для инвесторов поучаствовать в бизнесе компании HBM Corporation имеет на данный момент четыре инвестиционных плана:
 
HBM FOR ALL — срок депозита 365 дней доходность плавающая по рабочим дням от 0.6 до 1% в день. - доход в месяц от 17 до 22% (в среднем 20%). Тело вклада включено в выплаты. Вывод средств 1 и 15 числа каждого месяца. Минимальная сумма вклада 100 &#36;
 
CRYPTOHBM - тарифный план сроком на 24 недели, еженедельная доходность 6% в неделю. Минимальная сумма вклада 100 &#36; максимальная 1000 &#36;. Лимит на месяц два депозита. Выплаты еженедельные по понедельникам ставим заявки. Общая доходность предложения 144%. 
 
VIP HBM — инвестиционный план для солидных инвесторов минимальная сумма вклада 15 000 &#36;, максимальная 55 000 &#36;. Начисления 6% в неделю первые 24 недели, и 4% в неделю вторые 24 недели. Общий срок работы депозита 48 недель, за это время инвестор получает доходность 240 %. Как и в других тарифах тело вклада включено в выплаты, вывод начислений раз в неделю по понедельникам.
 
COIN HBM - инвестиционный план для инвестирования в криптовалюте. Доходность от 15% до 17% в месяц. Тело депозита включено в выплаты. Минимальная сумма для входа в Bitcoin 0.01 btc.
 
HBM Corporation молодая амбициозная компания, которая стремительно развивается не только в интернете но и в офлайн среде. Интерес проявляют серьезные инвесторы из разных стран, руководство открытое и принимает предложения об открытии прибыльного бизнеса в любой сфере. 
 
По ломбардам и другим видам бизнеса информация подтверждена партнерами, поэтому этой информации можно доверять.
 
Платежные системы для работы с проектом: Advcash, PerfectMoney, Payeer, Bitcoin.
 
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Партнерская программа многоуровневая с рангами и бонусами, рассчитана на МЛМ лидеров и активных партнеров.
 
Мой отзыв о проекте HBM Corporation.
 
О HBM Corporation узнал от опытного инвестора, который уже успел пообщаться с администрацией проекта и выяснить, что здесь намечается серьезная работа. При чем развитие будет происходить не только в онлайн, но так же на земле (офлайн) с открытием партнерских офисов. Партнерский маркетинг располагает для привлечения МЛМ лидеров, которые любят строить большие структуры. А проекты которые качают и блогеры и сетевики имеют большие шансы на успех и долгую работу, как показывает практика. 
 
Мой начальный депозит в COIN HBM - 0,02 BTC уже сделан, далее буду наращивать вклад и открывать депозиты в других инвестиционных планах.
 
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Кабинет:
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Как зарегистрироваться и начать зарабатывать в HBM Corporation.
 
1. Перейти на официальный сайт по ссылке: Нbmcor.com
 
2. В верхней правой части сайта нажать Создать аккаунт.
 
3. Заполняем информацию о себе. В поле вас пригласил должен стоять логин: olkos. Жмем Зарегистрироваться.
 
4. После этого сразу можете войти в кабинет по логин почте и паролю в свой кабинет.
 
5. В кабинете выбираем пункт Инвестировать, далее выбираем платежную систему и сумму вклада. Переходим в автоматическом режиме на оплату в платежку. Вклад создается автоматически после выполнения транзакции.
 
6. Для вывода средств пропишите свои кошельки в разделе Настройки — платежные данные.
 
7. Доходность ежедневно поступает на баланс для начислений, 1 и 15 числа начисленные средства автоматически поступают на баланс с которого вы можете реинвестировать или выводить на свои кошельки в любое время. Регламент на вывод от 1 минуты до 5 рабочих дней.
 
Партнерские начисления, если прописаны кошельки, автоматом сразу после вклада выводятся на вашу платежную систему.

Сообщение отредактировал olkos: Вчера, 19:28

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