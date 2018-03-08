Доход от 15 до 22% в месяц с реальной компанией HBM Corporation

HBM Corporation инвестиционный проект - реальная компания с регистрацией и документами от успешной команды бизнесменов

Нbmcor.com отзывы и обзор сайта инвестиционного проекта для инвесторов.

Официальный старт проекта после обновления 16 февраля 2018 года.

Компания HBM Corporation развивает направление ломбардного бизнеса в международном формате создавая сеть филиалов в разных странах. Вторым приоритетным направлением которое работает в каждом офисе это обмен электронных валют и криптовалюты на наличные и обратно с комиссией 3% за операцию.

Предложение для инвесторов поучаствовать в бизнесе компании HBM Corporation имеет на данный момент четыре инвестиционных плана:

HBM FOR ALL — срок депозита 365 дней доходность плавающая по рабочим дням от 0.6 до 1% в день. - доход в месяц от 17 до 22% (в среднем 20%). Тело вклада включено в выплаты. Вывод средств 1 и 15 числа каждого месяца. Минимальная сумма вклада 100 $

CRYPTOHBM - тарифный план сроком на 24 недели, еженедельная доходность 6% в неделю. Минимальная сумма вклада 100 $ максимальная 1000 $. Лимит на месяц два депозита. Выплаты еженедельные по понедельникам ставим заявки. Общая доходность предложения 144%.

VIP HBM — инвестиционный план для солидных инвесторов минимальная сумма вклада 15 000 $, максимальная 55 000 $. Начисления 6% в неделю первые 24 недели, и 4% в неделю вторые 24 недели. Общий срок работы депозита 48 недель, за это время инвестор получает доходность 240 %. Как и в других тарифах тело вклада включено в выплаты, вывод начислений раз в неделю по понедельникам.

COIN HBM - инвестиционный план для инвестирования в криптовалюте. Доходность от 15% до 17% в месяц. Тело депозита включено в выплаты. Минимальная сумма для входа в Bitcoin 0.01 btc.

HBM Corporation молодая амбициозная компания, которая стремительно развивается не только в интернете но и в офлайн среде. Интерес проявляют серьезные инвесторы из разных стран, руководство открытое и принимает предложения об открытии прибыльного бизнеса в любой сфере.

По ломбардам и другим видам бизнеса информация подтверждена партнерами, поэтому этой информации можно доверять.

Платежные системы для работы с проектом: Advcash, PerfectMoney, Payeer, Bitcoin.

Партнерская программа многоуровневая с рангами и бонусами, рассчитана на МЛМ лидеров и активных партнеров.

Мой отзыв о проекте HBM Corporation.

О HBM Corporation узнал от опытного инвестора, который уже успел пообщаться с администрацией проекта и выяснить, что здесь намечается серьезная работа. При чем развитие будет происходить не только в онлайн, но так же на земле (офлайн) с открытием партнерских офисов. Партнерский маркетинг располагает для привлечения МЛМ лидеров, которые любят строить большие структуры. А проекты которые качают и блогеры и сетевики имеют большие шансы на успех и долгую работу, как показывает практика.

Мой начальный депозит в COIN HBM - 0,02 BTC уже сделан, далее буду наращивать вклад и открывать депозиты в других инвестиционных планах.

Кабинет:

Как зарегистрироваться и начать зарабатывать в HBM Corporation.

1. Перейти на официальный сайт по ссылке: Нbmcor.com

2. В верхней правой части сайта нажать Создать аккаунт.

3. Заполняем информацию о себе. В поле вас пригласил должен стоять логин: olkos. Жмем Зарегистрироваться.

4. После этого сразу можете войти в кабинет по логин почте и паролю в свой кабинет.

5. В кабинете выбираем пункт Инвестировать, далее выбираем платежную систему и сумму вклада. Переходим в автоматическом режиме на оплату в платежку. Вклад создается автоматически после выполнения транзакции.

6. Для вывода средств пропишите свои кошельки в разделе Настройки — платежные данные.

7. Доходность ежедневно поступает на баланс для начислений, 1 и 15 числа начисленные средства автоматически поступают на баланс с которого вы можете реинвестировать или выводить на свои кошельки в любое время. Регламент на вывод от 1 минуты до 5 рабочих дней.

Партнерские начисления, если прописаны кошельки, автоматом сразу после вклада выводятся на вашу платежную систему.