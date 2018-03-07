ДУ на субаренде недвижимости с доходностью от 18 до 60% в месяц

Offshore Rent Company LTD обзор и отзыв инвестиционной компании

Первые отзывы о сайте Оfrentcompany.com появились в интернете на инвестиционных форумах с 23 февраля 2018 года. Эту дату и будем считать официальным стартом.

О проекте информация с официального сайта (легенда): Компания Offshore rent company LTD работает на рынке субаренды офисной недвижимость в крупнейших оффшорных зонах. Таких как: Сингапур, Гонконг, ОАЭ, Панама Сити.

В данных регионах спрос на аренду офисной недвижимости всегда велик, не бывает такого понятия как сезонность. Ежегодно в данных регионах строятся сотни тысяч квадратных метров офисной недвижимости. И так из года в год.

Работая на рынке офисной недвижимости уже более 5 лет к нам часто обращались с просьбой найти номинальный, не большой офис, для своей организации.

В реальности это не просто, так как Бизнес центры не охотно сдают небольшие площади. Бизнес центру выгоднее сдать 1-2 этажа одному арендатору, и работать с ним.

С 2016 года компания решила войти в нишу субаренды офисной недвижимости, сдача номинальных офисов с небольшой квадратурой.

Так на чем же зарабатывает компания?

Компания снимает в бизнес центрах 2-3 этажа, разбивает помещение на не большие офисы, в среднем по 20 квадратов и сдает их в субаренду под номинальные офисы.

Стоимость аренды квадратного метра в небольшом офисе в разы выше, чем компания платит бизнес центру за аренду двух-трех этажей.

Поток заявок настолько велик что очередь на аренду номинального офиса достигает двух лет.

Данное предложение уникально, но все уникальное ограничено во времени. В декабре 2019 года инвестиционная программа будет закрыта.

Компания расплатится по всем обязательствам с клиентами и продолжит работать в прежнем режиме.

Данная программа создана для того что бы снизить срок ожидания на аренду офисов для клиентов компании с двух лет, до двух трех, месяцев.

Компания Offshore Rent Company LTD зарегистрирована в Гон Конге, ознакомиться с сертификатами, договорами страхования, уведомлениями о рисках и соглашениями вы можете в разделе документы.

Первые три тарифа с начислениями доходности от 0.8 до 1% по рабочим дням идут с заморозкой тела вклада на указанный срок депозита. Тело вклада становится доступным на вывод или автопродление в конце срока. Можно выставить функцию автоматического реинвеста и продления вклада.

Четвертый тарифный план с доходностью 2% в календарный день (начисления идут без выходных), срок депозита 90 дней, тело включено в ежедневные выплаты. Общая доходность по этому тарифу 180%, чистая прибыль составит 80%.

Инвестировать можно не только в долларах но и в рублях, что удобно для тех кто желает получать доход сразу на свои банковские карты без обменов в платежные системы.

Платежные системы через которые вы можете работать с проектом: Банковские карты: MasterCard, Maestro, Visa. ЭПС: Яндекс деньги, AdvCash, Perfect Money, Payeer, Nix Money.

Мой отзыв о проекте Offshore Rent Company LTD.

О проекте узнал в сети от опытного инвестора, который знает администрацию и дал положительный отзыв о ее работе. Сайт на первый взгляд кажется простоватым, но на самом деле подготовка проекта на хорошем техническом уровне. Легенда деятельности вполне правдоподобна, сам занимаюсь не первый год недвижимостью, поэтому знаю этот сектор бизнеса с субарендой, конечно проценты не такие высокие у нас, но может быть в юговосточной азии другие расценки))). Три плана с возвратными вкладами, но вполне адекватными процентами, поэтому располагают к длительной и не спешной работе. Я люблю депозиты с включенным телом, он здесь то же присутствует, чем я и воспользовался. Хотя планирую пока отрабатывает первый вклад в четвертый тариф, крутить еще одну сумму на возвратных депозитах. Администрация не скупает, как угорелая рекламу в сети, для того что бы побыстрее привлечь как можно больше средств, а ведет плавное развитие с перспективой роста на долгосрочной основе. А это как раз то что нужно инвесторам, что бы зарабатывать профит. Работа Offshore Rent Company с банковскими картами и рублевыми депозитами еще один плюс в карму проекта. В общем кто хочет со мной зарабатывать в этом проекте повторяем то, что делаю я. Мой первый вклад 20 $ на 20 дней с доходностью 0,8% в сутки с платежной системы Advanced Cash - планирую наращивать депозит

Как зарегистрироваться и начать инвестировать в Offshore Rent Company отзывы.

Отправляемся на официальный сайт по ссылке: Оfrentcompany.com

В правом верхнем углу жмем на красный прямоугольник регистрация.

Заполняем открывшуюся форму, в нижнем поле Электронной почты партнера указываете мою почту: olkosfx@gmail.com - после добавлю в группу инвесторов, пишите.

После регистрации входим в кабинет, выбираем пункт меню инвестировать, оставляем с платежной системы, выбираем нужную нам платежку и тарифный план, выписываем сумму, жмем оплата.

После перевода средств депозит откроется автоматически.

В разделе профиль пропишите реквизиты кошельков для вывода.