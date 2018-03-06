Мастерский копирайтинг от Кота. Крупные объёмы = жирные скидки

Отправлено Сегодня, 15:56

Обращаясь ко мне, Вы получите:

- логически продуманные, структурированные тексты, написанные понятным языком без воды, вызывающие интерес целевой аудитории, повышающие продажи;

- углубление автора в тему, изучение специфических особенностей Вашего бизнес-направления;

- предельную уникальность (от 90%) и лёгкую читабельность (в пакет услуг включены многоэтапные правки и вычитка до мелочей от редактора — это я сам);

- соблюдение любых адекватных требований, в том числе SEO (незаметная читателю вставка большого количества ключей, минимальная тошнотность);

- сдачу материала в заранее оговорённые сроки, быструю обратную связь в рабочее время;

- работу до результата (быстрые и безлимитные правки; возможен формат командной работы с заказчиком для максимальной конверсии);

Универсальность — наше всё

Расширение кругозора и покорение новых горизонтов — личная цель. Обращайтесь с любой тематикой и условиями — наша команда авторов работает в совершенно разных направлениях и готова подстроиться под Ваши персональные требования. В коллективе 4 надёжных сотрудника с многолетним стажем работы в своей отрасли в режиме фулл-тайм (от 2-х лет). Разные статьи по одной теме или единый стиль в разных текстах — выбирать Вам. Возможно сотрудничество со мной исключительно как с исполнителем.

Специализируемся в следующих отраслях: футбол (работал с http://gooool.org), (микро)кредитные услуги (https://kltcredit.com.ua), IT, создание/раскрутка сайта, криптовалюты, инвестиции (https://ecrevol.com), пиролизные котлы (https://dm-stella.com), торжественные мероприятия.

Price List

Продающие статьи, тексты для лендинга, рекламные обзоры, информационные тексты, рерайт с/без исходника, новости, постинг, составление коммерческих предложений, нейминг и слоганы, подготовка текстов для семинаров и видеообзоров — во всех этих направлениях есть опыт и необходимые навыки. Ориентировочные цены за 1000 симв. б.п. (обсуждаются индивидуально, возможен торг):

- Редактура + вычитка готового текста (30 руб.)

- Рерайтинг (70 руб.)

- Копирайтинг, реклама товаров и услуг (90-100 руб.)

- Тексты для главных страниц, рассылок, коммерческие предложения, лендинги (от 100 руб., договорная)

Оплата работ принимается на кошелёк WebMoney R329988358080 (WMID 402198767019). При оплате со Сбербанка комиссию беру на себя. Возможна работа через Приват24. Готов рассмотреть Ваши варианты. Предоплата (не более 50%) или по факту — решаем в процессе диалога.

Весенние скидки на объём

При оптовом заказе от 70К — скидка 10%, 200К — 15%.

Говорят цифры

Опыт сотрудничества больше 1-го года — с 12-ю заказчиками, в активе 11К+ сданных документов (более 25 000 000 симв.) [актуально состоянием на март 2018 г.].

Выработка в день без потери качества — до 30 000 симв. В режиме онлайн 14–16 часов в сутки. На рынке копирайтинга — с февраля 2014-го года.

Контакты и личная информация

Skype: dj.electrokatze

ВК: https://vk.com/dj.electrokatze

E-mail: electrokatze77@gmail.com

С уважением, Кот по имени Руслан, верный фанат своего дела