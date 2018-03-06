Рассылка и размещение пресс-релизов.
У вашей компании появилась новость, которой вы хотели бы поделиться со всеми?
Однако давать рекламу слишком дорого, и она вовсе не обязательно будет замечена.
Тогда почему бы вам не подготовить пресс-релиз, который содержит всю основную информацию о событии. Этот пресс-релиз рассылается журналистам, а они пишут на его основе заметки и аналитические статьи, которые появляются на веб-сайтах и в печатных изданиях по всей России.
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?
О новостях вашей компании узнают журналисты, заинтересованные в получении именно такой информации.
Узнаваемость вашего бренда будет расти, благодаря появлению информации из ваших пресс-релизов в новостях.
Благодаря освещению событий вашей компании в СМИ, вы сможете найти новых клиентов и партнеров. Индексация в поисковиках
Индекс цитируемости вашего сайта значительно вырастет, благодаря чему он поднимется в поисковиках
И все это - при минимальных затратах. Стоимость размещения новости на 10 сайтах - 500 р, на 25 - 900, на 50 - 1500 рублей.
Подробности в группе: https://vk.com/rassilka_pressrelizov