Отправлено Сегодня, 10:49

Рассылка и размещение пресс-релизов.

У вашей компании появилась новость, которой вы хотели бы поделиться со всеми?

Однако давать рекламу слишком дорого, и она вовсе не обязательно будет замечена.

Тогда почему бы вам не подготовить пресс-релиз, который содержит всю основную информацию о событии. Этот пресс-релиз рассылается журналистам, а они пишут на его основе заметки и аналитические статьи, которые появляются на веб-сайтах и в печатных изданиях по всей России.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

О новостях вашей компании узнают журналисты, заинтересованные в получении именно такой информации.

Узнаваемость вашего бренда будет расти, благодаря появлению информации из ваших пресс-релизов в новостях.

Благодаря освещению событий вашей компании в СМИ, вы сможете найти новых клиентов и партнеров. Индексация в поисковиках

Индекс цитируемости вашего сайта значительно вырастет, благодаря чему он поднимется в поисковиках

И все это - при минимальных затратах. Стоимость размещения новости на 10 сайтах - 500 р, на 25 - 900, на 50 - 1500 рублей.