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Рассылка и размещение пресс-релизов

Автор темы razmeshu, Сегодня, 10:49

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#1 razmeshu

razmeshu

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Отправлено Сегодня, 10:49

Рассылка и размещение пресс-релизов.
 
У вашей компании появилась новость, которой вы хотели бы поделиться со всеми? 
 
Однако давать рекламу слишком дорого, и она вовсе не обязательно будет замечена. 
 
Тогда почему бы вам не подготовить пресс-релиз, который содержит всю основную информацию о событии. Этот пресс-релиз рассылается журналистам, а они пишут на его основе заметки и аналитические статьи, которые появляются на веб-сайтах и в печатных изданиях по всей России. 
 
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА? 
О новостях вашей компании узнают журналисты, заинтересованные в получении именно такой информации. 
 
Узнаваемость вашего бренда будет расти, благодаря появлению информации из ваших пресс-релизов в новостях. 
 
Благодаря освещению событий вашей компании в СМИ, вы сможете найти новых клиентов и партнеров. Индексация в поисковиках
Индекс цитируемости вашего сайта значительно вырастет, благодаря чему он поднимется в поисковиках
 
И все это - при минимальных затратах. Стоимость размещения новости на 10 сайтах - 500 р, на 25 - 900, на 50 - 1500 рублей. 
 
Подробности в группе: https://vk.com/rassilka_pressrelizov
 

 


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