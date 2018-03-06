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Сверхскоростные дедики/Dedicated servers по смешным ценам

Автор темы DelovayaLady, Сегодня, 08:19

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#1 DelovayaLady

DelovayaLady

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Обычный

Отправлено Сегодня, 08:19

Поклон вам, господа форумчане!
Вашему внимаю предлагаю высококачественные дедики от 100мб по низким ценам.

Операционные системы:
Win 7-10, 2008-2012

Страны в наличии:                        
Россия
Украина
Франция
Америка
Сингапур
Австралия
Польща
Канада
Великобритания
США
Италия

Другие страны по предзаказу, пишите в контакты (низ объявления)

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При сотрудничестве Вы ГАРАНТИРОВАННО получаете:
1. Высококачественный дедик с правами администратора и рабочим интернетом (все дедики проверяются перед продажей)
2. Полную свободу в использовании сервера и 100%-ю конфиденциальность
3. Гарантию на 72 часа с момента подключения
(гарантийный случай только при отсутствии подключения)
4. Скидку как постоянному клиенту, начиная с 3й покупки
5. Воздушный поцелуй от симпатичной девушки при каждом приобритении товара

Способы оплаты - киви/яндекс деньги

Актуальная стоимость всего лишь 2$.
Внимание! Для первых трех покупателей цена составляет 1$!
Возможно сотрудничество через услуги Гаранта

Связь:
ICQ  729306863
telegram: DelovayaLady
почта: DelovayaLady@yandex.ru
Спасибо за время, уделенное чтению информации.
 

 


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