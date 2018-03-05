Стоимость подписки в контексте и конверсия

Отправлено Вчера, 23:16

Изучая тему инфобизнеса, наталкиваюсь на информацию, что конверсия на лендинге с холодного трафа может быть 20-40%. Это что, реально правда? В чем подводные камни тогда? XD

Тут пытаешься товар продать, дай Бог конверсия будет 1%, а у вас инфобизнесменов подписки вообще сказочные какие-то, аж не верится. 20% это и то огонь. В КМС цена клика в разы меньше чем на поиске, получается что цена подписки вообще копеечная. 5-10руб при стоимости клика в 1-2руб. Может я чего-то непонимаю просто, но разве так не получиться за копейки собрать сотни и даже тысячи подписок в сутки? Выбираешь дешевую тематику с большим количеством трафа и вперед.

Или проблема в количестве запросов? КОроче если конверт такой большой и цена клика маленькая, то почему о базах в размере 10к говорят что это очень большая и приличная база?