Как сделать лендинг чтоб не забанили Адвордс/Директ

Отправлено Вчера, 22:40

Всем привет. Посоветуйте как лучше сделать лендинг для сбора подписной базы, так чтоб не получить бан от сервисов контекстной рекламы.

Вариант 1:

Таймер с обратным отсчетом, типа получи курс бесплатно (далее форма подписки), а рядом кнопка "купить" и перечеркнутая цена.

Вариант 2: Просто описание курса и форма подписки для получения курса.

Может есть еще более интересные варианты?

Вроде бы правил не нарушает ни один из вариантов, но мало ли что...

От инфобиза довольно далек, но занимаюсь контекстной рекламой, и знаю из опыта, как они любят банить все без разбору. Поэтому решил перестраховаться и узнать у опытных инфобизнесменов.