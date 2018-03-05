Перейти к содержимому

Фотография

Как сделать лендинг чтоб не забанили Адвордс/Директ

Автор темы user123, Вчера, 22:40

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 user123

user123

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 22:40

Всем привет. Посоветуйте как лучше сделать лендинг для сбора подписной базы, так чтоб не получить бан от сервисов контекстной рекламы.

Вариант 1:

Таймер с обратным отсчетом, типа получи курс бесплатно (далее форма подписки), а рядом кнопка "купить" и перечеркнутая цена.

Вариант 2: Просто описание курса и форма подписки для получения курса.

 

Может есть еще более интересные варианты?

Вроде бы правил не нарушает ни один из вариантов, но мало ли что...

 

От инфобиза довольно далек, но занимаюсь контекстной рекламой, и знаю из опыта, как они любят банить все без разбору. Поэтому решил перестраховаться и узнать у опытных инфобизнесменов.


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Контекстная реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Контекстная реклама
  4. Правила форума