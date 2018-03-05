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Требуются люди на доп. заработок

Автор темы serpantins, Вчера, 16:35

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#1 serpantins

serpantins

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Отправлено Вчера, 16:35

Приветствую гость, который читает мою тему, если ты зашел ищешь дополнительный заработок, значит тебе именно сюда! 

Если ты коммуникабельный и быстро обучаем, то значит тебе нужно к нам. 

Обучим и расскажем что делать! Работа на постоянной основе (по желанию)

Работа связана с криптвалютами (на данный момент, это очень весомая валюта во всем мире) Ты изучал ее? ты знаешь как заработать? Тогда тебе к нам!

В дальнейшем рассчитываем открыться с новой (своей) криптвалютой с возможностью обменом на любые кошельки!

 

Ты нужен нам, набор идет до 1000 людей! 

 

Заработок до 100.000т. ЧИСТЫМИ. Гарантировано! 

 

Если тебе интересно данное направление, пиши сюда, обсудим:

@serpantins

 


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