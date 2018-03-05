Требуются люди на доп. заработок

Отправлено Вчера, 16:35

Приветствую гость, который читает мою тему, если ты зашел ищешь дополнительный заработок, значит тебе именно сюда!

Если ты коммуникабельный и быстро обучаем, то значит тебе нужно к нам.

Обучим и расскажем что делать! Работа на постоянной основе (по желанию)

Работа связана с криптвалютами (на данный момент, это очень весомая валюта во всем мире) Ты изучал ее? ты знаешь как заработать? Тогда тебе к нам!

В дальнейшем рассчитываем открыться с новой (своей) криптвалютой с возможностью обменом на любые кошельки!

Ты нужен нам, набор идет до 1000 людей!

Заработок до 100.000т. ЧИСТЫМИ. Гарантировано!

Если тебе интересно данное направление, пиши сюда, обсудим:

@serpantins