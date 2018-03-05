5 распространенных мошеннических схем, с которыми справится чарджбек

Отправлено Сегодня, 12:22

В данной статье мы опишем пятерку самых распространенных случаев, с которыми обращаются к специалисту по проведению процедуры «чарджбек».

5 место. Не соответствие качеству или недоставка товара или услуги, оплаченные через интернет магазин. Временами даже проверенные магазины могут неожиданно «подсунуть свинью». Если в случае с крупными магазинами, в основном, они заботятся о своей репутации, то с небольшими ситуации возникают разные, вплоть до того, что перестают отвечать на ваши звонки и сообщения. Поэтому, когда «открыть спор» не представляется возможным или результат оного вас не устраивает, вы можете обратиться в банк с заявлением о процедуре «Chargeback».

4 место. Финансовые пирамиды и сетевой маркетинг. Не смотря на то, что в СМИ постоянно и не один год крутят социальные рекламы – предупреждения, доверчивые или азартные люди продолжают вкладывать деньги в данные «мыльные пузыри». Родственники, как правило, узнают об этом уже поздно, когда в семейных бюджетах открываются дыры, а пирамиды закрываются, и по ним начинается судебный процесс. Не смотря на то, что шансы вернуть полностью вложения малы, все же, чем раньше обратиться за помощью, тем больше вероятность вернуть, хотя бы часть из них. Если вы неуверенны в своих силах, лучше всего обратиться сразу к специалисту. Чем дольше будете затягивать или если неграмотно составить заявление на процедуру «чарджбек» и не прикреплять все необходимые документы, тем больше вероятность, что денег с виновника взыскать уже будет неоткуда.

3 место. Брокер подправил торговые результаты в свою пользу или проводил несуществующие торги. В данном случае мошеннические действия «на лицо». Брокер, а точнее будет называть уже мошенник, даже и не думал возвращать вам какие-либо деньги. Он лишь имитировал свою работу, чтобы обман не вскрылся сразу. Как правило, такие брокеры «вдруг» оказываются зарегистрированы в оффшорах, и время нужно им для того, чтобы деньги перевести в другую страну, а судиться и возвращать «добытые потом и кровью» из-за границы гораздо сложнее.

2 место. Брокер слил депозит клиента либо неверными сигналами, либо без участия самого клиента. Таким образом брокеры-новички или любители пытаются набраться опыта за счет Вас. Если в первом случае действие брокера можно трактовать как некачественно оказанные услуги, то во-втором – могут быть признаки мошенничества. Тут могут быть два варианта: а) клиент полностью доверяет управление своими вложениями, тогда случай совпадает с описанным ранее в абзаце, б) биржевик сливает депозит вне ведома клиента и это уже нарушения законодательства. Дело в том, что, так называемый, брокер, в любом случае получает прибыль, вне зависимости от того, выиграл вложивший или проиграл. Но если Вы оказываетесь в плюсе, то посреднику придется отдавать деньги и кое-кто пытается таким образом избежать выплат.

1 место и самый распространенный вид мошенничества среди брокеров. Брокер не выводит средства клиента, нарушает договор. Если ввести в поисковике слова «брокер мошенничество», то увидите, что большая часть сообщений и отзывов именно об этом случае. В отличие от случая, когда мошенник проводит «липовые» операции и это можно выявить на раннем этапе, здесь уже вначале все проводится прозрачно и биржевик не дает усомниться в своей надежности. О том, что Вас одурачили, вы узнаете только когда посредник внезапно «испарится» со всеми накоплениями. Такие мошенники могут работать под одним именем довольно продолжительное время, накапливая положительные отзывы, и лишь когда накопят внушительную сумму - исчезают. В данном случае тоже время сильно ограничено и следствие из-за бюрократической волокиты часто просто не успевает отследить злоумышленника. Вам нужно срочно начать процедуру «Возвратного платежа».

Если с Вами или вашими знакомыми произошел подобный случай, можете обращаться к нашему специалисту по «чарджбеку» - Наилю Миндубаеву. Он проведет с вами бесплатную консультацию и поможет в составлении заявления в банк и сборе необходимых документов. Связаться с ним Вы можете следующими способами:

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