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Пустые аккаунты Яндекс Директ.

Автор темы frodo sumkin, Сегодня, 06:56

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#1 frodo sumkin

frodo sumkin

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Обычный
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Отправлено Сегодня, 06:56

Привет! 
 
Продаю уже не первый год пустые рекламные акки Яндекс Директ. Акки можно использовать для того, чтобы активировать купон на рекламу в Директе.Все аккаунты прошли модерацию, выставлен счет, можно вбивать купон Директа. Формат акка: логин:пароль:ответ на контрольный вопрос (comprateffa1987@yandex.ru-sdcsdcAAA-дело)
 
Аккаунты Яндекс Дирек работают в Директ коммандере. Замена акка, если с ним что-то не так. Есть отзывы покупателей. 
 
Первые три акка для теста бесплатно!
 
Цена 100 руб/шт. Оптом скидки (от 10 штук).
 
Связь в лс
телега @temych_kbr

 


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