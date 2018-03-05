Пустые аккаунты Яндекс Директ.

Отправлено Сегодня, 06:56

Привет!

Продаю уже не первый год пустые рекламные акки Яндекс Директ. Акки можно использовать для того, чтобы активировать купон на рекламу в Директе.Все аккаунты прошли модерацию, выставлен счет, можно вбивать купон Директа. Формат акка: логин:пароль:ответ на контрольный вопрос (comprateffa1987@yandex.ru-sdcsdcAAA-дело)

Аккаунты Яндекс Дирек работают в Директ коммандере. Замена акка, если с ним что-то не так. Есть отзывы покупателей.

Первые три акка для теста бесплатно!

Цена 100 руб/шт. Оптом скидки (от 10 штук).

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телега @temych_kbr