Продвижение в соц сетях

Отправлено Вчера, 18:46

Вас приветствует компания Searsmm.ru



Мы занимаемся продвижением проектов в социальных сетях



Почему Вы должны выбрать именно нас?

1) Минимальные сроки на исполнение заказов

2) Индивидуальный подход к каждому клиенту

3) Низкие цены, скидки при больших заказах

4) Высокие гарантии

5) Опыт более 5 лет в данном направление

6) Каждый наш новый клиент для нас как первая любовь





Прайс лист на услуги:



Ведение группы





1) Вконтакте 3.000р (1 пост в день, обработка заявок клиентов, взаимодействие, ответы на вопросы.)

2) 7.000р (Согласованный контент план на месяц, свежие новости 3 раза в день, разработка акций и специальных предложений, вовлечение посетителей станицы в жизнь компании, проведение опросов, голосований, выявление потребностей клиентов.)

3) 10.000 (Согласованный контент план на месяц, свежие новости 3 раза в день, разработка акций и специальных предложений, вовлечение посетителей станицы в жизнь компании, проведение опросов, голосований, выявление потребностей клиентов, проведение конкурсов, продвижение через инвайтинг в мероприятия, работа с другими площадками, рекламные компании)



Организация конкурсов Вконтакте



Бюджет от 1000р до 10000. А так же Вы должны рассчитать бюджет на приз.

Возможно использование наших сообществ суммарный охват 7 миллионов человек в месяц.



Настройка рекламной компании Вконтакте



1) Таргетинг, биржа 1.000р

2) Настройка по параметрам вконтакте (бюджет от 1.000 рублей) 1.000 р(настройка по подписчикам конкурентов, по пересечениям подписчиков конкурентов + Бюджет от 1.000 рублей)

3) 3.000р (настройка по уникальной базе пользователей, собранной именно для этой рекламной компании + Бюджет от 5.000 рублей)



Продвижение в Инстаграме



1) 3.000 на месяц (привлечение). 5000 (привлечение + контент)

2) 1000 живых подписчиков 2000р (Без критерий)

3) 1000 живых оферных подписчиков 350р

4) 1000 лайков на фото/видеозапись 300р

5) Комплексное продвижение в инстаграмме:

1 тариф 3000р

2 тариф 5000р

3 тариф 7000р



Продвижение в Перископ



1) 3000 месяц (привлечение) 6000 (привлечение + контент план) Комплексное продвижение аккаунта 9000р

Вывод в ТОП 4000р

2) Приглашение зрителей на Вашу трансляцию 1000 человек - 6000р (минимальный заказ 100)

3) 100000 лайков 300р

4) 1000 живых подписчиков 2000р

5) 1000 офферных подписчиков 500р



Продвижение на сервисе Youtube



1) 5000 (продвижение на месяц) 6000 (продвижение на месяц + контент план) 15.000 (продвижение на месяц + контент план + съемка 2-х видео роликов)

2) 1000 живых просмотров 2000р (Возможно продвижениев роликов длиной не более 120 минут)

3) 1000 офферных просмотров (возможно микс трафика из различных стран) 200р

4) 1000 подписчиков на канал (живые) 3000р

5) 1000 подписчиков на канал (офферные) 500р

6) 1000 лайков (живые) 1000р

7) 1000 лайков (офферные) 100р



Ведение сообществ



Контект+привлечение+посещаемость и активность - в Одноклассниках, Фейсбуке 5.000р месяц





Социальная сеть Вконтакте:



1) 1000 приглашений Вконтакте 210р без критерий, +20% за 1 критерий.

Доступные критерии: пол, возраст, страна, город, увлечения.

2) 1000 приглашений по Вашим id 900р

3) 1000 живых человек в Ваше сообщество Вконтакте 1000р (конкурсы + реклама) 1500р (инвайт + реклама)

4) 1000 живых человек по городу 4000р

5) 1000 офферов в Вашу группу Вконтакте с гарантией от блокировки группы 350р

6) 1000 собак в группу 350р (Данная функция только для конкурентных групп)

7) 1000 подписчиков/друзей на Ваш аккаунт Вконтакте 400р

8) 1000 лайков на любую запись 100р

9) 1000 репостов на любую запись 500р

10) 1000 комментарий по Вашим текстам (от различных аккаунтов) 800р

11) 1000 ответов на опрос (Любой варриант ответа) 300р

12) 1000 просмотров видеозаписи - 250р



Социальная сеть Facebook



1) 1000 подписчиков на паблик (офферные) 500р

2) 1000 подписчиков (микс стран) (офферные) 1000р

3) 1000 подписчиков (микс стран) (живые) - 3000р

4) 1000 подписчиков (живые) 2000р

5) 1000 вступивших в группу (офферные) 500р

6) 1000 вступивших в группу (микс стран) 800р

7) 1000 вступивших в группу (живые) 2000р

8) 1000 вступивших в группу (микс стран) (живые) 4000р

9) 1000 друзей на Ваш аккаунт 400р (только офферы)

10) 1000 лайков на любую запись 150р

11) 1000 репостов любой записи 1000р (только офферные)



Google+



1) 1000 лайков на любую запись 300р

2) 1000 репостов любой записи 700р



Twitter



1) 1000 ретвитов сообщений (офферные) 700р

2) 1000 лайков (микс страные) (офферные) 300р

3) 1000 лайков (офферные) 350р

4) 1000 лайков (живые) 800р

5) 1000 фоловеров (живые) 2000р

6) 1000 фоловеров (офферные) 400р



Социальная сеть Одноклассники



1) 1000 вступивших (живые) 2000р

2) 1000 вступивших (офферные) 400р

3) 1000 друзей на профиль (офферные) 500р

4) 1000 классов на любую запись (офферные) 300р



Telegramm

1) 1000 подписчиков (живые) 5000р

2) 1000 подписчиков (офферные) 1500р





Контакты для связи:



https://vk.com/tebesa

https://vk.com/searsmmru1

icq 683823674

skype smo_sapport

Почта : vladimir-zakazy@Yandex.ru

Телеграмм https://t.me/SMO_sapport

https://vk.com/searsmmru1

Диалог на сайте Searsmm.ru

Офис в городе Москва (возможна работа с компаниями по оформлению договора)





Отзывы:

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http://www.maultalk....opic177562.html