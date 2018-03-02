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Независимое сообщество веб-мастеров проекта "СТЕНА" by MRX

Автор темы Baron0892, Вчера, 21:19

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#1 Baron0892

Baron0892

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Отправлено Вчера, 21:19

Независимое сообщество веб-мастеров проекта "СТЕНА" by MRX набирает единомышленников и объявляет о своем запуске

Мы независимое сообщество веб-мастеров, что объединились в "ПУЛ" под названием "СТЕНА" под руководством гуру генерации и монетизации бесплатного трафика MRX https://t.me/MRXIChannel , известный под логином телеграм @CCCRu. Проект "СТЕНА" создан с целью объединить в одно доминирующее сообщество поставщиков и исполнителей задач разного вида и сложности за установленное автором задания вознаграждение, все регламентировано УСТАВОМ проекта. Иерархия проекта регулируется Реестром древовидной структуры устойчивой к любым неприятностям и неудобным условиям работы проекта.

Подробнее о проекте "СТЕНА" можно посмотреть в данном видео: https://www.youtube....h?v=LEqWOq58piM

 


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