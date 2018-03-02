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Собрать данные > Наполнить ресурс - Любой формат, Любой источник

Автор темы xetedata, Вчера, 19:18

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#1 xetedata

xetedata

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 19:18

Здравствуйте.
Поможем Вам наполнить любой ресурс: собрать данные с нужного источника и добавить данные на нужный источник.
Собрать товары, статьи, файлы, контакты и тд:
- с Интернет-магазинов
- с Крупных площадок
- с Соц. Сетей
- с Форумов, Блогов
- с Таблиц и баз данных
- Любой другой вариант

Добавить данные:
- в Интернет-магазин
- в Форум, Сайт
- в Таблицу, Базу данных
- любой другой вариант

Также пишем парсеры на заказ.

Собираем с труднодоступных источников, максимально быстро.
Любим трудные и интересные задачи.

Наши контакты:
Skype: XeteData
Email: xetedata@gmail.com
Telegram: @xetedata
ICQ: 725 663 455
ВК: https://vk.com/xetedata
Сайт: https://xetedata.com/

 


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