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ПростоFill`я - программа для наполнения аккаунтов ВКонтакте

Автор темы piaro, Сегодня, 11:42

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#1 piaro

piaro

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Отправлено Сегодня, 11:42

ПростоFill`я - это Ваш помощник при оформлении аккаунтов ВКонтакте.

 
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Программа несомненно будет полезной как обычным пользователям ВКонтакте, так и компаниям которые ценят своё время.
 

Ведь с помощью неё Вы сможете:

Быстро менять только нужную информацию на большом количестве аккаунтов одновременно.

Сменить пароли, установить статус, указать Skype или личный сайт, и многое другое.
 
Очищать стены/видеозаписи/фотоальбомы от старого и ненужного хлама.
Программа за минуту удалит всё то что вы будете вручную удалять несколько часов!
 
Менять оформление корпоративных/рекламных аккаунтов.
Загружать аватары, добавлять новые фотографии в фотоальбомы и на стены.
 
Оформлять подписки на группы и добавлять друзей
Пусть все видят что Вы не Бот, подписывайте аккаунты на группы, делайте репосты и добавляйтесь в друзья.
 
Менять даже то для чего не предназначена программа
Используйте встроенный браузер для манипуляции с дополнительными данными.

 

 
Дополнительные функции расширенной лицензии:
  • Вступление в любое количество групп (в стандартной лицензии ограничение в 1-10 групп)
  • "Репосты" записей групп
  • Добавление друзей по списку
  • Добавление сообщения на стену аккаунта с медиа-вложениями (при помощи медиа-тегов)
  • Добавление аудио и видео-записей по ключевым словам
  • Очистка групп
  • Очистка друзей (перевод в подписчики)
  • Привязка директорий "профилей" к аккаунтам (аватары, фото на стену, фото в альбомы)
 

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Стоимость лицензий
  • Бесплатная: 0$;
  • Стандартная: 14$;
  • Расширенная: 22$;
Цены указаны на момент написания поста, всегда актуальные цены смотрите на сайте.
 
 
Партнёрская программа и скидки:
  • В случае покупки нескольких копий программы - скидки
 
E-MAIL: support#piaro.org
Официальный сайт: https://piaro.org/programs/filler/
 
Другие наши программы:
 
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Сообщение отредактировал piaro: Сегодня, 11:45

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