ПростоFill`я - программа для наполнения аккаунтов ВКонтакте

ПростоFill`я - это Ваш помощник при оформлении аккаунтов ВКонтакте.
Программа несомненно будет полезной как обычным пользователям ВКонтакте, так и компаниям которые ценят своё время.
Ведь с помощью неё Вы сможете:
Быстро менять только нужную информацию на большом количестве аккаунтов одновременно.
Сменить пароли, установить статус, указать Skype или личный сайт, и многое другое.
Очищать стены/видеозаписи/фотоальбомы от старого и ненужного хлама.
Программа за минуту удалит всё то что вы будете вручную удалять несколько часов!
Менять оформление корпоративных/рекламных аккаунтов.
Загружать аватары, добавлять новые фотографии в фотоальбомы и на стены.
Оформлять подписки на группы и добавлять друзей
Пусть все видят что Вы не Бот, подписывайте аккаунты на группы, делайте репосты и добавляйтесь в друзья.
Менять даже то для чего не предназначена программа
Используйте встроенный браузер для манипуляции с дополнительными данными.
Дополнительные функции расширенной лицензии:
- Вступление в любое количество групп (в стандартной лицензии ограничение в 1-10 групп)
- "Репосты" записей групп
- Добавление друзей по списку
- Добавление сообщения на стену аккаунта с медиа-вложениями (при помощи медиа-тегов)
- Добавление аудио и видео-записей по ключевым словам
- Очистка групп
- Очистка друзей (перевод в подписчики)
- Привязка директорий "профилей" к аккаунтам (аватары, фото на стену, фото в альбомы)
Стоимость лицензий
- Бесплатная: 0$;
- Стандартная: 14$;
- Расширенная: 22$;
Цены указаны на момент написания поста, всегда актуальные цены смотрите на сайте.
Партнёрская программа и скидки:
- В случае покупки нескольких копий программы - скидки
E-MAIL: support#piaro.org
Официальный сайт: https://piaro.org/programs/filler/
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Сообщение отредактировал piaro: Сегодня, 11:45