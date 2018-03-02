ПростоFill`я - программа для наполнения аккаунтов ВКонтакте

Отправлено Сегодня, 11:42

ПростоFill`я - это Ваш помощник при оформлении аккаунтов ВКонтакте.

Программа несомненно будет полезной как обычным пользователям ВКонтакте, так и компаниям которые ценят своё время.

Ведь с помощью неё Вы сможете: Быстро менять только нужную информацию на большом количестве аккаунтов одновременно.

Сменить пароли, установить статус, указать Skype или личный сайт, и многое другое.

Очищать стены/видеозаписи/фотоальбомы от старого и ненужного хлама.

Программа за минуту удалит всё то что вы будете вручную удалять несколько часов!

Менять оформление корпоративных/рекламных аккаунтов.

Загружать аватары, добавлять новые фотографии в фотоальбомы и на стены.

Оформлять подписки на группы и добавлять друзей

Пусть все видят что Вы не Бот, подписывайте аккаунты на группы, делайте репосты и добавляйтесь в друзья.

Менять даже то для чего не предназначена программа

Используйте встроенный браузер для манипуляции с дополнительными данными.

Дополнительные функции расширенной лицензии:

Вступление в любое количество групп (в стандартной лицензии ограничение в 1-10 групп)

"Репосты" записей групп

Добавление друзей по списку

Добавление сообщения на стену аккаунта с медиа-вложениями (при помощи медиа-тегов)

Добавление аудио и видео-записей по ключевым словам

Очистка групп

Очистка друзей (перевод в подписчики)

Привязка директорий "профилей" к аккаунтам (аватары, фото на стену, фото в альбомы)

Стоимость лицензий

Бесплатная: 0$;

Стандартная: 14$;

Расширенная: 22$;

Цены указаны на момент написания поста, всегда актуальные цены смотрите на сайте.

Партнёрская программа и скидки:

В случае покупки нескольких копий программы - скидки

E-MAIL: support#piaro.org

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Сообщение отредактировал piaro: Сегодня, 11:45