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Сервис Falconsender.ru - кто пробовал?

Автор темы opigroup, Сегодня, 10:04

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В теме одно сообщение

#1 opigroup

opigroup

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 10:04

Нашли в вк описание следующего сервиса - https://falconsender.ru/

 

Слышал кто нибудь про них?  Пробовали ли? 


  • 0
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#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 674 сообщений
367
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 13:20

слышали о таком) рассылки на тему заработка через интернет у них запрещены


  • 0

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