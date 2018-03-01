Сервис Falconsender.ru - кто пробовал?

Нашли в вк описание следующего сервиса - https://falconsender.ru/
Слышал кто нибудь про них? Пробовали ли?
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Отправлено Сегодня, 10:04
Нашли в вк описание следующего сервиса - https://falconsender.ru/
Слышал кто нибудь про них? Пробовали ли?
Отправлено Сегодня, 13:20
слышали о таком) рассылки на тему заработка через интернет у них запрещены
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