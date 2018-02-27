Колл-центр с гарантией результата! Нажми сюда!

Здравствуйте!
Мы колл-центр по обслуживанию интернет-магазинов. Работаем с одностраничными интернет-магазинами, CPA сетями, классическими интернет-магазинами.
Бесплатный бонус внизу!
Работаем с гарантией результата, прописываем гарантию в договоре.
Сократим расходы на з/п менеджерам и увеличим количество продаж и средний чек.
Наш опыт:
- Здоровье
- Курсы
- 1 рублевые и 99 рублевые товары
- Мужские категории, женские
- Товары для детей
И более 100 других товаров
Предлагаю воспользоваться нашими услугами аутсорса интернет-магазина
- Обработка заявки по телефону с момента ее получение до 30 минут в зависимости от тарифа
- Процент наших up-sale(cross-sale) по телефону достигает до 90%
- Создаем чек-лист контроля операторов специально под ваш проект, контролируем операторов по данному чек-листу
- Возможно работа в нашей crm системе
- Работа с клиентами, которые не выкупили посылку
- Ежедневный контроль супервайзером операторов
- Периодические обучения операторов для увеличение ваших продаж
- Пишем скрипт продаж и постоянно его обновляем
- Мотивация операторов зависит от продаж. Операторы максимально мотивированы продавать.
- Ставим цели по конверсии и стремимся к ним
Преимущества:
- Увеличение кол-во продаж и среднего чека за счет опытных операторов и руководителей колл-центра
- У вас освободится много времени, чтобы заниматься стратегическим планированием вашего магазина
- Аутсорсинг дешевле чем свои сотрудники
- Не нужно контролировать сотрудника
- Пропишем все бизнес-процессы в начале, чтобы не отвлекать вас в дальнейшем
Внимание всем обратившимся по контактам, высылаем чек-листы для проверки ваших операторов бесплатно!
Возможность оплаты разными способами, в том числе на Юр. лицо
Наши контакты:
skype: support_razumnov (сверяйте внимательно!)
email: info@grin-call.ru
telegram: https://t.me/grinwin