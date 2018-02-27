Колл-центр с гарантией результата! Нажми сюда!

Отправлено Вчера, 19:33

Здравствуйте!

Мы колл-центр по обслуживанию интернет-магазинов. Работаем с одностраничными интернет-магазинами, CPA сетями, классическими интернет-магазинами.

Бесплатный бонус внизу!

Работаем с гарантией результата, прописываем гарантию в договоре.

Сократим расходы на з/п менеджерам и увеличим количество продаж и средний чек.

Наш опыт:

- Здоровье

- Курсы

- 1 рублевые и 99 рублевые товары

- Мужские категории, женские

- Товары для детей

И более 100 других товаров

Предлагаю воспользоваться нашими услугами аутсорса интернет-магазина

- Обработка заявки по телефону с момента ее получение до 30 минут в зависимости от тарифа

- Процент наших up-sale(cross-sale) по телефону достигает до 90%

- Создаем чек-лист контроля операторов специально под ваш проект, контролируем операторов по данному чек-листу

- Возможно работа в нашей crm системе

- Работа с клиентами, которые не выкупили посылку

- Ежедневный контроль супервайзером операторов

- Периодические обучения операторов для увеличение ваших продаж

- Пишем скрипт продаж и постоянно его обновляем

- Мотивация операторов зависит от продаж. Операторы максимально мотивированы продавать.

- Ставим цели по конверсии и стремимся к ним

Преимущества:

- Увеличение кол-во продаж и среднего чека за счет опытных операторов и руководителей колл-центра

- У вас освободится много времени, чтобы заниматься стратегическим планированием вашего магазина

- Аутсорсинг дешевле чем свои сотрудники

- Не нужно контролировать сотрудника

- Пропишем все бизнес-процессы в начале, чтобы не отвлекать вас в дальнейшем

Внимание всем обратившимся по контактам, высылаем чек-листы для проверки ваших операторов бесплатно!

Возможность оплаты разными способами, в том числе на Юр. лицо

Наши контакты:

skype: support_razumnov (сверяйте внимательно!)

email: info@grin-call.ru

telegram: https://t.me/grinwin