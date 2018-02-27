Как продающий текст может сэкономить вам более 50% рекламного бюджета

Отправлено Вчера, 19:05

Реклама — двигатель торговли! (Людвиг Метцель)

Без рекламы обойтись невозможно, но если «двигатель» вашей торговли начал «жрать» много «топлива», неэффективно сжигая ваши бюджеты, значит пришло время что-то менять.

Вы распространили тысячи листовок, но звонки носят единичный характер?

Ваш сайт посещают тысячи людей, а клиентами становятся единицы?

Вы разместили объявление на всех известных досках, а телефон ваш молчит?

Вы разослали коммерческое предложение сотням потенциальных партнеров, но партнерами вы так и не стали?

Вы уже поняли, что тратите на рекламу много средств, а взамен получаете лишь разочарование? Тогда закажите продающий текст и пусть ваши затраты на рекламу окупятся затратами ваших клиентов.

Я занимаюсь разработкой продающих текстов для разных целей. Среди них наиболее популярными являются:

Разработка коммерческих предложений. (4000 руб.)

Тексты для листовок и буклетов. (1500 и 3000 соответственно)

Тексты для сайтов (главная, услуги, о нас). (4000 руб.)

Тексты рекламных объявлений. (1000 руб.)

Чем лучше работает продающий текст, тем меньше ваши затраты на рекламу!

Если раньше для продажи одной единицы товара вам требовалось привлечь 1000 потенциальных клиентов, то с продающим текстом достаточно привлечь 100. А теперь посчитайте затраты на привлечение 1 клиента и почувствуйте выгоду.

В комплекте с вашими текстами всегда идет:

Абсолютная грамотность.

Соблюдение сроков.

Бесплатная корректировка.

Высокая эффективность.

Для постоянных заказчиков и больших объемов предусмотрены скидки. Размер скидки обсуждается индивидуально с каждым заказчиком.

Начните экономить на рекламе прямо сейчас, пока это не сделали ваши конкуренты.

Мои контакты:

WhatsApp: +79034062340

E-Mail: sga89@list.ru

Звоните с 9:00 до 20:00 по Москве или пишите в любое удобное вам время.

P.S. Продающий текст вы оплачиваете один раз, а работает он всегда!

Сообщение отредактировал chikanog: Вчера, 19:17