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Как продающий текст может сэкономить вам более 50% рекламного бюджета

Автор темы chikanog, Вчера, 19:05

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#1 chikanog

chikanog

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Отправлено Вчера, 19:05

Реклама — двигатель торговли! (Людвиг Метцель)

 

Без рекламы обойтись невозможно, но если «двигатель» вашей торговли начал «жрать» много «топлива», неэффективно сжигая ваши бюджеты, значит пришло время что-то менять.

  • Вы распространили тысячи листовок, но звонки носят единичный характер?

  • Ваш сайт посещают тысячи людей, а клиентами становятся единицы?

  • Вы разместили объявление на всех известных досках, а телефон ваш молчит?

  • Вы разослали коммерческое предложение сотням потенциальных партнеров, но партнерами вы так и не стали?

Вы уже поняли, что тратите на рекламу много средств, а взамен получаете лишь разочарование? Тогда закажите продающий текст и пусть ваши затраты на рекламу окупятся затратами ваших клиентов.

 

Я занимаюсь разработкой продающих текстов для разных целей. Среди них наиболее популярными являются:

  • Разработка коммерческих предложений. (4000 руб.)

  • Тексты для листовок и буклетов. (1500 и 3000 соответственно)

  • Тексты для сайтов (главная, услуги, о нас). (4000 руб.)

  • Тексты рекламных объявлений. (1000 руб.)

Чем лучше работает продающий текст, тем меньше ваши затраты на рекламу!

 

Если раньше для продажи одной единицы товара вам требовалось привлечь 1000 потенциальных клиентов, то с продающим текстом достаточно привлечь 100. А теперь посчитайте затраты на привлечение 1 клиента и почувствуйте выгоду.

 

В комплекте с вашими текстами всегда идет:

  • Абсолютная грамотность.

  • Соблюдение сроков.

  • Бесплатная корректировка.

  • Высокая эффективность.

Для постоянных заказчиков и больших объемов предусмотрены скидки. Размер скидки обсуждается индивидуально с каждым заказчиком.

 

Начните экономить на рекламе прямо сейчас, пока это не сделали ваши конкуренты.

 

Мои контакты:

WhatsApp: +79034062340

E-Mail: sga89@list.ru

 

Звоните с 9:00 до 20:00 по Москве или пишите в любое удобное вам время.

 

P.S. Продающий текст вы оплачиваете один раз, а работает он всегда!


Сообщение отредактировал chikanog: Вчера, 19:17

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На правах рекламы

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