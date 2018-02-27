Как продающий текст может сэкономить вам более 50% рекламного бюджета

Реклама — двигатель торговли! (Людвиг Метцель)
Без рекламы обойтись невозможно, но если «двигатель» вашей торговли начал «жрать» много «топлива», неэффективно сжигая ваши бюджеты, значит пришло время что-то менять.
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Вы распространили тысячи листовок, но звонки носят единичный характер?
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Ваш сайт посещают тысячи людей, а клиентами становятся единицы?
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Вы разместили объявление на всех известных досках, а телефон ваш молчит?
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Вы разослали коммерческое предложение сотням потенциальных партнеров, но партнерами вы так и не стали?
Вы уже поняли, что тратите на рекламу много средств, а взамен получаете лишь разочарование? Тогда закажите продающий текст и пусть ваши затраты на рекламу окупятся затратами ваших клиентов.
Я занимаюсь разработкой продающих текстов для разных целей. Среди них наиболее популярными являются:
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Разработка коммерческих предложений. (4000 руб.)
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Тексты для листовок и буклетов. (1500 и 3000 соответственно)
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Тексты для сайтов (главная, услуги, о нас). (4000 руб.)
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Тексты рекламных объявлений. (1000 руб.)
Чем лучше работает продающий текст, тем меньше ваши затраты на рекламу!
Если раньше для продажи одной единицы товара вам требовалось привлечь 1000 потенциальных клиентов, то с продающим текстом достаточно привлечь 100. А теперь посчитайте затраты на привлечение 1 клиента и почувствуйте выгоду.
В комплекте с вашими текстами всегда идет:
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Абсолютная грамотность.
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Соблюдение сроков.
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Бесплатная корректировка.
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Высокая эффективность.
Для постоянных заказчиков и больших объемов предусмотрены скидки. Размер скидки обсуждается индивидуально с каждым заказчиком.
Начните экономить на рекламе прямо сейчас, пока это не сделали ваши конкуренты.
Мои контакты:
WhatsApp: +79034062340
E-Mail: sga89@list.ru
Звоните с 9:00 до 20:00 по Москве или пишите в любое удобное вам время.
P.S. Продающий текст вы оплачиваете один раз, а работает он всегда!
Сообщение отредактировал chikanog: Вчера, 19:17