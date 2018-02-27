CheckCheck - лучший чекер аккаунтов соц. сетей

CheckCheck - это программа для проверки аккаунтов социальных сетей!
Поддерживаемые социальные сети:
- ВКонтакте
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При помощи CheckCheck Вы можете проверять такие данные как:
- Состояние аккаунта (заблокирован, ограничен и т.д.)
- Состояние привязки мобильного телефона
- Идентификатор
- Имя и Фамилия
- Пол
- День рождения
- Страна
- Город
- Количество друзей
- Количество подписчиков
- Количество голосов
- Количество пользователей в администрируемых группах
- Наличие аватара
- Дата регистрации или первой записи
- и другие...
Помимо этого программа имеет такие функции:
- Возможность одновременной работы в 1000 потоков/аккаунтов
- Поддержка прокси: HTTP(s)/Socks4/Socks5
- Возможность автоматического и ручного распознавания каптчи
- Привязка данных аккаунта (UA, кукисов, прокси) в пределах запуска
- Встроенный браузер для аккаунтов
- Установка лимитов на количество каптчи/ошибок
- Автогенерация User-Agent (идентификатор браузера)
- Сортировка данных в таблице
- Отключение не нужных полей таблицы
- Выгрузка отчёта в: TXT, HTML, XML, CSV
- Фильтрация выгружаемых данных
- Быстрые действия в таблице:
- переход на страницу аккаунта
- копирование логина и пароля
- просмотр аватара аккаунта
- просмотр списка групп на аккаунте
- и многое другое...
Стоимость: 14$
Цена указана на момент написания поста.
Партнёрская программа и скидки:
- В случае покупки нескольких копий программы - скидки
E-MAIL: support#piaro.org
Официальный сайт: https://piaro.org/programs/checkcheck/
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