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CheckCheck - лучший чекер аккаунтов соц. сетей

Автор темы piaro, Сегодня, 11:41

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#1 piaro

piaro

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Отправлено Сегодня, 11:41

CheckCheck - это программа для проверки аккаунтов социальных сетей!

 

checkCheck_1.png

 
Поддерживаемые социальные сети:
  • ВКонтакте
  • Instagram
  • дальше - больше...
 
При помощи CheckCheck Вы можете проверять такие данные как:
  • Состояние аккаунта (заблокирован, ограничен и т.д.)
  • Состояние привязки мобильного телефона
  • Идентификатор
  • Имя и Фамилия
  • Пол
  • День рождения
  • Страна
  • Город
  • Количество друзей
  • Количество подписчиков
  • Количество голосов
  • Количество пользователей в администрируемых группах
  • Наличие аватара
  • Дата регистрации или первой записи
  • и другие...
 
 

checkCheck_2.png

 
 
Помимо этого программа имеет такие функции:
  • Возможность одновременной работы в 1000 потоков/аккаунтов
  • Поддержка прокси: HTTP(s)/Socks4/Socks5
  • Возможность автоматического и ручного распознавания каптчи
  • Привязка данных аккаунта (UA, кукисов, прокси) в пределах запуска
  • Встроенный браузер для аккаунтов
  • Установка лимитов на количество каптчи/ошибок
  • Автогенерация User-Agent (идентификатор браузера)
  • Сортировка данных в таблице
  • Отключение не нужных полей таблицы
  • Выгрузка отчёта в: TXT, HTML, XML, CSV
  • Фильтрация выгружаемых данных
  • Быстрые действия в таблице:
  • переход на страницу аккаунта
  • копирование логина и пароля
  • просмотр аватара аккаунта
  • просмотр списка групп на аккаунте
  • и многое другое...
 

Стоимость: 14$

Цена указана на момент написания поста.

 

 

Партнёрская программа и скидки:

  • В случае покупки нескольких копий программы - скидки
 
E-MAIL: support#piaro.org
Официальный сайт: https://piaro.org/programs/checkcheck/
 

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